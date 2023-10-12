علامات الحب عند الفتاة

يقال إن الفتاة عندما تقع في الحب، تتبدل أحوالها، تصبح كالفراشة تطير بخفة. ذات وجه ضحوك دائماً. ابتسامة لا تفارق شفتيها.

تتصرّف الفتاة الواقعة في الحبّ بطريقة مُختلفة عندما تكون بقرب الرجل الذي تحبّه، فقد تبدو متوترة، أو تتصرف بلطف معه، فهناك علامات تخفيها المرأة عندما تقع في الحب، إلا أن لغة جسدها عادة ما تفضحها. ويمكن من خلال بعض العلامات أو التصرفات التي تصدرها تجاه رجل معين، معرفة شعورها تجاهه.

علامات حب الفتاة:

-تفكرين فيه كثيراً:

عند وقوعك بالحب الحقيقي تجاه شخصٍ معين فإنك ستشعرين بالاندفاع الحقيقي أو الانتشاء أثناء تفكيرك فيه، إذ إن التفكير في الشخص الذي تحبينه يزيد من إفراز الدوبامين في جسمك (وهو ناقل عصبي يساعد على الشعور بالبهجة، ويتم إفرازه من المنطقة البطينية في الدماغ VTA)، مما يجعلكِ تشعرين بالبهجة والسعادة، وبمعنى آخر إذا شعرت فجأة بالدوار والسعادة عندما تفكرين في شخصٍ ما ، فهذا دليلٌ على وقوعك في حبه حقاً، وهذا ما سيجعلك مدمنةً على التفكير فيه وبكل ما يخصه مرارًا وتكرارًا.

-تشتاقين إليه:

إذا كنت تشتاقين لشخصٍ ما كثيراً، ويشكل غيابه بالنسبة لكِ شعوراً يشبه غياب الماء والاحتياجات الأساسية، إذ تحتاجينه وتشتاقين إليه بلهفة وترغبين بأن لا يغيب عنك أبداً فهذه أيضاً إحدى الدلالات الرئيسية على وقوعك في شباك حبه.

- تعانين من فقدان الرغبة بالنوم والطعام :

تشعرين فجأة بانعدام الرغبة بالأكل أو النوم وقد تتعجبين من سبب ذلك، لكن الحقيقة هي أن الحب هو السبب، فالشعور بالحب لأول مرة يجعلك تشعرين بالضعف والتوتر لدخول شخصٍ جديدٍ إلى حياتك واقتحامه لقلبك مما يحفز الغدد الكظرية في جسمك على إفراز الكورتيزول (المعروف أيضاً باسم هرمون التوتر) في محاولةٍ منه لمكافحة الخوف الذي يعتريكِ، الأمر الذي يقيد الأوعية الدموية في معدتك ويؤدي إلى انخفاض شهيتك ويزيد من شعورك بالأرق.

- تشعرين بفراشات في معدتك عند رؤيته :

إذا كنت تشعرين بالتوتر الكبير في وجوده وتشعرين وكأن الفراشات ترقص في معدتك من شدة التوتر، فذلك قد يكون دليلًا على وقوعك في الحب، فللحب علاقة وثيقة بهرمون التوتر أو الكورتيزول، إذ إن الحب يزيد من مستوياته بشكلٍ كبير، وبالتالي فإن وجودك بقرب شخصٍ تحبينه سيجعلك تشعرين بالتوتر والقلق ويزيد من خفقان قلبك.

- تتمنين لو أن الوقت لا ينتهي وأنت معه :

إذا كنت تتمنين أن يطول الوقت برفقته وألا ينتهي أبداً وأن يكون حولك وبجوارك أكبر قدرٍ ممكن من الزمن، وتشعرين بأنك تفتقدينه عندما يغيب وتعجزين عن الاستمتاع بوقتكِ وحدكِ، ويكون هو أول شخصٍ تتصلين به عند استيقاظك من النوم صباحاً، وتسعين دائماً لأن تقضي الكثير من الوقت والطاقة والعاطفة معه فهذه قد تكون من أهم الأعراض التي تدل على وقوعكِ بحبه.