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التسوّق مع طفل دارج مهمة ليست سهلة، ولكن يمكنكِ عبر بعض الطرق البسيطة؛ تحويل التسوّق إلى تجربة ممتعة تخلق ذكريات جميلة وتعزز علاقتك بطفلك الدارج.وإليكِ 5 طرق للاستمتاع بالتسوّق مع طفلك الدارج. تابعي القراءة.1- احضري وجبة خفيفةالوجبة الخفيفة سوف تجعل يد طفلك مشغولة، كما أنها تشغل وقته في الاستمتاع بما يتناوله، وتصرف انتباهه عن أصناف الحلوى الموجودة في المتجر. لذا فالوجبة الخفيفة خير صديق في رحلة التسوّق مع طفلك الدارج.2- أعدي قائمة تسوّق مصوّرةاجعلي طفلك يستمتع بتجربة التسوّق عبر إعداد قائمة بها صور الأغراض التي ترغبين في شرائها من المتجر، واعطِ القائمة لطفلك، ليضع علامة أمام كل عنصر تقومين بوضعه في عربة التسوّق.3- اختصري الوقتكلما كان وقت التسوّق مع طفلك الدارج أقل، كلما قلت احتمالات نوبات الغضب والتشبث بأغراض عديمة القيمة. لذا احرصي على اختصار وقت التسوّق قدر الإمكان، ولا تدخلي متاجر ليست ضرورية حتى لا تزداد إمكانية حدوث مشاكل. كوني محددة في أهدافك ووجهتك ووقتك طالما أن معكِ طفل صغير.4- تجنبي مناطق الخطرهناك ممرات تصنف مناطق خطر بالنسبة للأم التي تصطحب طفلها الدارج، مثل ممرات الصودا والحلوى، أو ممرات الألعاب. احرصي على تجنب مناطق الخطر التي تغري طفلك بالتشبث بالشراء، أو على القل اجعلي مرورك بها سريعاً لو كنتِ مضطرة للمرور منها.5- اجعلي طفلك يساعدك في ترتيب عربة التسوّقعندما يشعر طفلك أنه يساعدك ويتحمل المسؤولية، فسوف يكون أهداً وأكثر صبراً، لذا امنحي طفلك مهمة ترتيب الأغراض في عربة التسوّق. هذا سوف يساعدك في شراء كل احتياجاتك دون نسيان أو تكرار أو الاضطرار لسحب عربة إضافية، وأيضاً يساهم في تهدئة طفلك وجعل تجربة التسوّق أكثر متعة مع صغيرك.