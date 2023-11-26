ما الذي يسبب اسمرار الشفاه وكيف تجعليها وردية؟ إليكِ أبرز الطرق

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الشفاه الداكنة شائعة جداً لدى النساء، وقد تحدث بسبب بعض الحالات الطبية أو خيارات نمط الحياة، لذلك عليكِ الاطلاع على المزيد حول سبب اسمرار شفتيكِ، وكيف يمكنك منعه؟ حلم نساء كثيرات بالحصول على شفاه وردية إلى الأبد، لكن العديد من العوامل، مثل: الإجهاد والعادات الصحية الخاطئة، قد تغمق لون الشفاه، لذلك تسعى الكثيرات منهن للعثور على منتجات، وأي علاجات أخرى، يمكن أن تمنحهن شفاهاً وردية فاتنة.الشفاه الداكنة شائعة جداً لدى النساء، وقد تحدث بسبب بعض الحالات الطبية أو خيارات نمط الحياة، لذلك عليكِ الاطلاع على المزيد حول سبب اسمرار شفتيكِ، وكيف يمكنك منعه؟

أسباب اسمرار الشفاه:



بشرة شفتيكِ حساسة للغاية، ويمكن أن تتلف وتصبح داكنة بسهولة، وهناك عدد من الأسباب التي تجعل شفتيكِ الصحيتين والورديتين أكثر قتامة وجفافاً، وتشمل:



1. فرط التصبغ:



هو الإفراط في إنتاج الميلانين، وهو حالة شائعة تؤدي إلى تغير لون شفتيك، ويمكن أن تكون علامة على مرض التهابي أو اضطراب وراثي أو تغيرات فسيولوجية أو استخدام بعض الأدوية أو المواد الكيميائية أو نمو الأنسجة غير الطبيعي.



2. الحالات الطبية:



يمكن لبعض الحالات الطبية، مثل: نقص الفيتامينات، والميلازما، ومتلازمة "لوجير-هونزيكر"، وفقر الدم، أن تحول شفتيكِ إلى اللون الداكن، ومن المعروف أيضاً أن مرض "أديسون"، وهو اضطراب نادر في الغدد الكظرية، يغمق الشفاه، كما يمكن لبعض العلاجات الطبية والوصفات الطبية، مثل العلاج الكيميائي، أيضا تغيير لون شفتيكِ.



3. التدخين:



وفقاً لدراسة أجريت حول آثار التدخين على الشفاه، أشارت النتيجة إلى أن المزيد من المدخنين لديهم شفاه أغمق مقارنة بغير المدخنين، وهذا يشير إلى أن التدخين يمكن أن يشوه شفتيكِ.



4. التعرض للشمس:



تماماً مثل بقية بشرتكِ، يمكن أن يصبح جلد شفتيكِ مصبوغاً. إذا كنتِ تتعرضين للشمس في كثير من الأحيان، فقد يكون هذا هو السبب في تحول شفتيكِ إلى لون أغمق، إذ يزيد التعرض للأشعة فوق البنفسجية الميلانين في الجلد، ما يفسر تغير اللون.



5. الإجهاد:



عندما تكونين متوترة، ينتج جسمكِ المزيد من الجذور الحرة؛ ما يتسبب في التأكسد، وبالتالي تلون الجلد.



6. عوامل إضافية:



قد يحدث فرط تصبغ الشفاه بسبب الجفاف، أو استهلاك كميات زائدة من الكافيين، وقد يكون أيضاً علامة على رد فعل سلبي لبعض المكونات القاسية في منتج تجميلي، مثل: أحمر الشفاه، ومعجون الأسنان.

كيفية تفتيح الشفاه الداكنة:



1. اتباع نظام العناية بالبشرة:



تماماً مثل الجلد على جسمكِ، يحتاج الجلد على شفتيكِ إلى العناية اليومية، لذا قومي بترطيب شفتيكِ كل يوم. إليكِ بعض الأشياء الأخرى، التي يمكنك إضافتها إلى روتين العناية بالشفاه:



- امزجي الفازلين وفيتامين (E)، أو استخدمي بلسم الشفاه المصنوع من المكونات الطبيعية.



- قشري الجلد على شفتيكِ باستخدام مقشر تجاري، أو حتى مقشر شفاه منزلي الصنع كل يوم.



2. تجنب استخدام الكثير من المنتجات:



تحتوي معظم منتجات الشفاه على بعض المكونات القاسية، التي تميل إلى إلحاق الضرر أكثر مما تفيد، وكلما زاد عدد مستحضرات التجميل، أو منتجات العناية بالبشرة التي تضعينها، كلما كانت شفتاكِ أكثر عرضة للتلف.



وهذا هو السبب في أن العديد من خبراء العناية بالبشرة ينصحون باستخدام المنتجات الطبيعية، أو بلسم الشفاه؛ لتجديد وتفتيح لون شفتيكِ، ويمكنك أيضاً استخدام محدد شفاه خالٍ من المواد الكيميائية؛ لتحديد شكلهما، وإعطائهما لوناً.



3. ممارسة نمط حياة صحي:



تعتمد صحة بشرتكِ على مدى تعاملك مع جسمكِ. للحفاظ على بشرة متوهجة وشابة، تحتاجين إلى اتباع نمط حياة صحي، وإليكِ ما يمكنك القيام به:



- تناولي وجبات متوازنة، تحتوي على الفواكه والخضروات والفاصوليا والمكسرات واللحوم الجيدة والحبوب الكاملة، وعندما تأكلين بشكل صحي، يمكنك ملاحظة تغير شفتيك.



- حافظي على رطوبتكِ؛ فالشفاه الجافة أكثر عرضة للتلف والاسمرار.



- ممارسة الرياضة يومياً؛ لأنها تساعد على الحفاظ على شفتيكِ ناعمتين وممتلئتين.



- الامتناع عن التدخين، والابتعاد عن الحياة المليئة بالتوتر. ابحثي عن خيارات تخفيف التوتر، مثل: التأمل أو العلاج، وقللي أيضاً من استهلاكك الكافيين.



4. العلاجات الطبية:



هناك بعض العلاجات، مثل: التقشير الكيميائي، ومبيضات الجلد، تساعد على تقليل تصبغ الشفاه، ولكن لا تستخدميها دون استشارة طبيب الأمراض الجلدية، لأنها قد تحتوي على مكونات قوية جداً على الشفاه.



- تقلل كريمات الهيدروكينون، أيضاً، من إنتاج الميلانين في الجلد.



- يمنع حمض كوجيك، المستخرج من الفطر، أيضاً، إنتاج الميلانين في الجلد.



- تطبيق كريمات الرتينويد الموضعية لتفتيح الشفاه، وتقليل التصبغ الناجم عن زيادة دوران الخلايا السريع.