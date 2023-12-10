خل التفاح... هل يصلح لجميع أنواع الشعر؟

يوماً بعد يوم يكتشف المتخصصون قيمة المواد الطبيعية وفوائدها، بعد أن سبقهم إليها الأقدمون ونصحوا أبناءهم ليتناقلوها من جيل إلى آخر.

ومن بين تلك المواد المفيدة خل التفاح، الذي يعتبره البعض حتى اليوم مثالياً في نظامهم الغذائي، كأن يشربونه بعد الطعام مع كوب من الماء أو يستعملونه في أطباقهم بسبب فوائده وطعمه المميز.

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اليوم نستعرض معكم فوائد خل التفاح للشعر، وهل يصلح لجميع أنواع الشعر؟ ماذا عن كيفية استعماله؟ وهل خل التفاح هو سر الشعر اللامع والصحي؟

يتفق مصففو وأخصائيو الشعر وأطباء الجلد على أن خل التفاح للشعر ليس مجرد بدعة صحية، ففوائده مذهلة؛ إذ يترك الشعر بمظهر صحي ولامع، ويعيد التوازن إلى فروة الرأس المتهيجة.

ولكن قبل كل شيء لا بد من الإشارة إلى أن المختصين لا ينصحون أصحاب الشعر الجاف أو فروة الرأس الجافة باستخدام خل التفاح، لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الحالة وزيادة الجفاف.

كما يمكن أن يكون مزعجاً للأشخاص ذوي البشرة الحساسة، ومن المهم تجنب المبالغة في استخدامه لتقليل أي تهيج محتمل، ومن الأفضل تجنب استخدامه في حالة وجود جروح أو تقرحات مفتوحة.

فوائد خل التفاح للشعر





مضاد للبكتيريا والفطريات. يساعد على تعزيز فروة الرأس الصحية لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. يزيل التراكمات بلطف دون أن يجرد الشعر من زيوته الطبيعية ويتركه لامعاً ونظيفاً.

يعمل على تهدئة حكة فروة الرأس. يحسن من مستويات الحموضة في فروة الرأس، ما يخلق بيئة مثالية لنمو شعر صحي. ويقلل من التقشر ويقوي بصيلات الشعر. كما يحارب الشعر الدهني لأن فروة الرأس تعمل جيداً، ما يؤدي إلى إنتاج كمية أقل من الزيت. يعزز الحجم ويقلل من التجعد ويفك التشابك ويحارب التقصف، كما ينعم الشعر ويعمل على حماية لونه.



وينصح مصففو الشعر باستخدام خل التفاح عدة مرات في الشهر مخففًا بالماء، والطريقة الفضلى أن تستخدمي شامبو وبلسم خل التفاح وتدليك الشعر المبلل برغوة الصابون لمدة دقيقتين تقريباً، ما يسمح للمكونات بالامتصاص ثم شطفها جيداً.

للحصول على أفضل النتائج يوصي الخبراء باستخدام شامبو وبلسم Pura D’or Apple Cider Vinegar and Conditioner.



هناك الخيار الأكثر شهرة R+Co's Lost Treasure Apple Cider Vinegar Cleansing Rinse، وهو العلاج المثالي مرة واحدة أسبوعياً لاستعادة توازن الرقم الهيدروجيني المثالي، وهو جيد أيضاً لمحافظته على ألوان صبغات الشعر.

كما أن خبراء العناية بالشعر ينصحون أيضاً بشامبو Rizos Curls Apple Cider Vinegar Scalp & Hair Rinse وDpHue ACV Revitalizing، ويوصون باستخدام Aveeno Clarifying Apple Cider Vinegar In-Shower Hair Rinse الذي يعمل على توضيح وتحسين لمعان الشعر بشكل عام، ويناسب بشكل خاص أولئك الذين لديهم شعر دهني.



أما كيف نستعمل خل التفاح الخام من المنزل؟ فإليك الطريقة:

- قومي بتخفيف 2-3 ملاعق كبيرة من خل التفاح في 8 أونصات من الماء.

- بعد الشامبو والبلسم، اسكبي الخليط على شعرك ثم دلكيه على فروة الرأس.

- دعي الخليط يبقى لبضع دقائق.

- اشطفيه بالماء الفاتر أو البارد لإغلاق البشرة وتعزيز اللمعان وتقليل التجعد.

بالنسبة لعدد مرات استخدام الشطف، فهذا يعتمد على نوع شعرك، فإذا كان شعرك رقيقا أو فروة رأسك حساسة، من المفضل تطبيقه مرتين في الشهر، أما إذا كان لديك شعر طويل وسميك فيمكنك استخدامه مرتين في الأسبوع. في النهاية، إنه اختيار شخصي يعتمد على تأثير المحلول على فروة رأسك وشعرك.

ورغم أن خل التفاح له فوائده، إلا أنه يتوجب على من يستخدمه الانتباه إذا شعر بأي إحساس بالوخز أو الحكة أو الجفاف على فروة الرأس والتوقف عن استخدامه.