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المرأة

كيف تختارين ألوان المكياج المناسبة للبشرة السمراء؟

Lebanon 24
13-12-2023 | 00:30
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تتمتع صاحبات البشرة السمراوات بجاذبية لا تقاوم. كما أنهن محظوظات لأن بشرتهن تقاوم أشعة الشمس والتجاعيد أكثر من ذوات البشرة الفاتحة. ولعلّ أهم ما يميّز جمال البشرة هو نضارتها وتألقها ويأتي ذلك من خلال العناية اليومية بها.

 

إليك أهم ألوان المكياج التي تليق بالبشرة السمراء لتحصلي على إطلالة مشرقة:

 

- بداية، عليك أن تعلمي أن البشرة السمراء لا تليق كل الألوان معها، وعلى صاحبات البشرة السمراء الإتجاه الى الألوان القاتمة فهي الأنسب للبشرة السمراء وليس صحيحا أنها تجعل البشرة باهتة كما هو شائع.

 

- يمكنك التنويع في ألوان ظلال العين بين الزهري الغامق والزيتي والنيلي والفضي الغامق "الحديدي" والبرونز الغامق على البني، أو ألوان الأزرق البترولية فهذه الألوان مناسبة جدا للون بشرتك. إستخدمي عند وضعك مكياج العينين لونا كالفضي الغامق وزيدي اللون الغامق على زاوية الجفن وإدمجيه باللون الأسود وزيدي اللون عند أطراف العين.

 

- يستعمل في مكياج السمراء ذات البشرة (القمحية) كريم اساس فاتح ومطفى. يتم إبراز العينين باللون الأسود مع ظلال سوداء وبنية داكنة وأحيانا بنفسجية على الجفنين. أما حمرة الخدين وأحمر الشفاه فيكونا بألوان فاهية.

 

- أما مكياج السمراء ذات البشرة الداكنة فيستعمل كريم أساس سائل وتترك الجفون مع لون بني شفاف او بيج صدفي. الحاجبان يموّهان باللون البني الفاتح من أجل إعطاء نعومة الى تقاسيم الوجه. فيما يكون أحمر الشفاه شفافاً او ذا لون طبيعي بحسب طبيعة العيون وظلالها.

 

- يمنح البلاشر الفوشيا الخدود جمالا استثنائيا، أما ألوان أحمر الشفاه فيجب أيضا أن تكون غامقة مثل اللون الخمري "بوردو" وابتعدي عن الألوان الفاقعة مثل البرتقالي خاصة إذا كانت الشفاه كبيرة.

 

 

أبرزي جمالك الطبيعي على طريقة السمراء أمل علم الدين

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