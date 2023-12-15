مجوهرات تألقت بها النجمات في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2023

انطلقت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي 2023، في مركز المؤتمرات بمنتجع الجونة في محافظة البحر الأحمر، جنوب شرق مصر، والذي من المقرر انعقاده في الفترة من 14 إلى 21 كانون الأول الجاري.

انطلق حفل الافتتاح مساء أمس، بتكريم عدد كبير من الشخصيات الفنية المُلهمة، التي أعطت الكثير للفن المصري والعربي، بجانب فقرات متنوعة للقسم الخاص بـ "نافذة على فلسطين" والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروى.

وتأتي هذه الدورة من مهرجان الجونة السينمائي في ظل ظروف استثنائية، إذ سبق تأجيلها مرتين هذا العام، تضامنًا مع الأحداث الجارية في قطاع غزة.

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، هذا العام أن يكون حفل الافتتاح استثنائيًا، بحيث يواكب الأحداث الجارية، مع عدم وجود أي مظاهر احتفالية، وهو ما جعل إدارة المهرجان تلجأ لتبديل لون السجادة الحمراء للون الرملي، كما طلبت من كل المدعوين الالتزام بارتداء ملابس باللون الأسود.

تألقت النجمة المصرية يسرا بإطلالة هادئة في الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي، وارتدت جاكيت باللون الأسود، ونسقت أسفله بنطلون باللون نفسه، واعتمدت أقراط أذن كبيرة الحجم وقلادة مرصّعة بالأحجار الكريمة.

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واختارت النجمة ياسمين رئيس في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، فستانًا حريريًا باللون الأبيض والأسود المُزين بصف من الأحجار الكريستالية، وأقرنت مع ثوبها قفاز من قماش الحرير من توقيع تيما عابد، واعتمدت النجمة المصرية خاتم وأقراط ماسية برّاقة.

وتألقت النجمة الأردنية صبا مبارك، بلوك يجمع بين البساطة والأناقة، وفي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، اختارت إطلالة مجوهرات ناعمة، إذ تزيّنت بأقراط صغيرة الحجم.

وبدت صبا مبارك في كامل أناقتها بفستان طويل ذو تصميم ناعم، مميز بقصّة ضيقة تتسع قليلًا من الأسفل مع الأكمام الطويلة، أما الجزء الخاطف للأنظار في ثوبها هو تصميم الرقبة، إذ تزيّنت بأحجار الكريستال، مع فتحة عمودية تتوسط منطقة الصدر.

وتألقت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، إذ ارتدت فستاناً راقياً باللون عاجي، المصنوع من قماش مُطرز بزخارف منمقة برّاقة، ويتميز الثوب بأكمام طويلة وقصّة ضيقة من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة، وتزيّنت بأقراط طويلة ماسية من ماركة Glamour.