لأنثى برج الدلو.. اليك ابرز موصفاتك

تُعرف أنثى برج الدلو بذكائها وإبداعها. إنها رائعة وودودة وغريبة الأطوار وغير تقليدية. تطالب بالمساواة والحرية غير المحدودة ولديها مجموعة خاصة بها من القواعد والأفكار والأخلاق والمعايير الفريدة.

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يكمن جمال التواجد مع أنثى برج الدلو في طبيعتها الغريبة التي لا يمكن التنبؤ بها، ونظرتها الإنسانية للعالم وفهمها للأشياء التي قد يهرب منها الآخرون. الجانب غير الرائع من مواعدتها هو الجانب الذي لا يمكن التنبؤ به وغير الموثوق به، ليس فقط لأنها قد تتأخر في كل مرة من المفترض أن تقابلها، ولكن لأنه في بعض الأحيان يكون من المستحيل معرفة كيفية رد فعلها على أي شيء يفعله الآخرون.



تميل إلى أن يكون لديها العديد من الأصدقاء من مجموعة متنوعة من الفئات الاجتماعية. تستمتع بالخوض في المحادثات والمناقشات ويمكنها التحدث بسهولة مع أي شخص، عن أي شيء. تنجذب إلى القيام بشيء تشعر بأهميته، مثل التدريس أو العمل في المجالات العلمية أو شفاء الآخرين أو العمل في الجمعيات الخيرية. في بعض الأحيان قد تبدو هذه التطلعات وكأنها مساعي بعيدة المنال، حيث قد تتحدث عن القيام بها أكثر من تحقيقها فعليًا.

تسكن هذه الأنثى الرائعة والعاطفية والغريبة في عالم الأفكار وغالبًا ما تُعطي مصداقية أكبر للرؤى المتقنة للمجتمع المثالي وكيف تعتقد أن الأشياء يجب أن تكون بدلاً من ما هي عليه حقًا. تختلط بالناس من جميع مناحي الحياة، بغض النظر عن أعمارهم أو خلفيتهم. إنها اجتماعية، لكنها عادةً ما تكون متحفظة عاطفيًا ونادرًا ما تسمح لأي شخص بالاقتراب منها. ولكنها دائمًا على استعداد لمساعدة أي شخص لا يحالفه الحظ.

تشع أنثى برج الدلو بجاذبية باردة، مثل التوهج البارد الخافت القادم من نجم بعيد. إنها ليست مهتمة بشكل خاص بالرومانسية ومترددة وربما ترفض الزواج. لكن لا يعني ذلك أنها لا تستطيع أن تكون شريكة دافئة وحسية وملتزمة. بقدر ما تشارك في محاولة المساعدة في إنقاذ العالم، إلا أنها قد تفتقر إلى التعاطف مع أقرب أصدقائها وعائلتها. قد لا تكون أذنًا صبورة ومستمعة. إن إظهار المشاعر الشديدة من قبل الآخرين غالبًا ما يجعلها غير مريحة، وأحيانًا تخطئ في فهم ضعف الآخرين على أنه ضعف. العديد من صداقاتها فكرية بحتة.



عندما تقع أنثى برج الدلو في الحب، فإنها ستتبع مشاعرها طالما أنها غير مقيدة وحرة في أن تكون على طبيعتها. إذا جعلتها العلاقة تشعر بالأمان الكافي للانفتاح فمن المؤكد أنها ستكون شخصًا يمكنك الوثوق به دون أدنى شك. إنها تحتاج إلى تجارب جديدة في كل مرة، ولن تقبل أبدًا بأقل من ذلك. التحدي الأكبر الذي يواجهها هو العثور على السلام الداخلي والعاطفي، وعندما تتأذى مرات عديدة، تغلق قلبها بسهولة وتمضي في حياتها من نقطة عقلانية تمامًا.