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المرأة

إيدا إيجي تتحدث بعفوية عن حملها والصعوبات التي تعيشها

Lebanon 24
23-01-2024 | 04:58
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سارعت كاميرات الباباراتزي إلى ملاحقة النجمة إيدا إيجي، الحامل في مولودها الأول بشهرها السادس، خلال قيامها بجولة تسوق في أحد المولات بتركيا.
وتحدثت النجمة التركية للصحافيين عن حملها والصعوبات التي تعيشها وقالت بعفوية: "تبدأ طفلتي بالركل في الساعة 5 صباحا ولا أفهم سبب مللها الشديد بالداخل".
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وأكدت أن "الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل كانت صعبة وزوجي ساعدني كثيرا خلال هذه الفترة، حيث عانيت من مشكلة القيء المتكرر.. لقد كان هذا عذابا كاملا. يبدو ان حمل الفتاة أكثر صعوبة، لأن أولئك الحوامل بصبي يخبرونني دائما أنه لم يحدث لهّن شيء".
 
وأشارت إلى انها وشريكها لم يختارا بعد إسم الطفلة، و"لكنني منفتحة على كل الاقتراحات، ولكن لم استطع الوثوق بالنتائج التي تصدر من وسائل التواصل الاجتماعي، فأنا منفتحة على كل الاقتراحات لاسم طفلت، أسأل الجميع وأقوم بإعداد قائمة لاختار الأجمل لها".
وتابعت "أريد أن أعطي ابنتي اسماً طبيعياً. الأسماء الجديدة غريبة جداً، يضعون أسماء مثل ليلي، لالا، لولو، وأنا أفضل الأسماء التقليدية فجدتي مثلاً اسمها عائشة".
كما أعلنت إيدا أنها بدأت في التجارة من خلال إنشاء علامة تجارية للملابس خلال هذه الفترة، وقالت: "لقد أطلقت علامة تجارية للملابس لم أتمكن حتى من الترويج لها بعد بسبب الحمل. فأنا استخدمت مصنع المنسوجات الخاص بعائلتي وقمت بتصميم الملابس وبدأنا بالفعل البيع عبر الإنترنت.
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