Advertisement

المرأة

أفضل أنواع سيروم فيتامين C للبشرة

Lebanon 24
11-02-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1163231-638432930859895993.jpg
Doc-P-1163231-638432930859895993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتبر العناية بالبشرة أمرًا أساسيًا للحفاظ على مظهر صحي وشاب، وفي سياق تلك العناية، يبرز فيتامين C كمكون أساسي لتحقيق بشرة أكثر إشراقًا ولمعانًا.

ويعتبر فيتامين c متعدد المزايا، حيث يعالج البقع الداكنة، ويخفف من بهتان البشرة، وفي الوقت ذاته يحميها من الملوثات البيئية التي يمكن أن تسرّع من عملية الشيخوخة. 
Advertisement

لماذا يجب استخدام سيروم فيتامين C؟

يؤكد خبراء البشرة على أهمية استخدام سيروم فيتامين C في روتين العناية اليومية، إذ يُعتبر مضادًا فعّالًا للأكسدة، ويلعب دورًا حاسمًا في تحييد الجذور الحرة التي تتكون في البشرة بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية والملوثات، كما يساعد في الحفاظ على مرونة البشرة وتحسين ملمسها بشكل عام.

ولكن ربما تكون السمة الأبرز لهذا العنصر هي قدرته على تفتيح البشرة. يتدخل الفيتامين C عن طريق تثبيط إنزيم يُدعى التايروزينيز، المسؤول عن إنتاج الميلانين، مما يقلل من التصبغات ويوحد لون البشرة.


لماذا لا يكفي الفيتامين C المتناول يوميًا؟

على الرغم من أهمية الفيتامينات اليومية، إلا أن الجسم يمتص فقط كميات قليلة من فيتامين C، والتي لا تكفي لتحقيق فوائده الكاملة على البشرة. بالتالي، يُفضل تطبيق الفيتامين C موضعيًا عبر استخدام سيروم، يُضاف تحت واقي الشمس كجزء من الروتين الصباحي.

ما أفضل سيرومات فيتامين C؟ 

هناك العديد من سيرومات فيتامين C التي تعمل على تحسين إشراق البشرة، وتعزيز تماسكها، وحمايتها من التلف البيئي، وكل ما عليكِ فقط هو اختيار المناسب منها لبشرتك.


BeautyStat Universal C Skin Refiner

تم تطوير هذا السيروم ببراعة من قبل خبير الكيمياء التجميلية "رون روبنسون"، حيث يحتوي على 20% من فيتامين C النقي، مع تكنولوجيا تجليد لضمان استقراره.

يتميز بملمس جل كريمي يجعل البشرة ناعمة وممتلئة، ويمكن وضعه بسهولة تحت المكياج.


 Sunday Riley C.E.O 15% Vitamin C Serum

منذ إطلاقه في عام 2017، حظي هذا السيروم الرائع من Sunday Riley بالإعجاب ولاقى إقبالاً كبيرًا، بتركيبته الذكية التي تحتوي على 15% من THD الأسكوربات فيتامينC بالإضافة إلى فيتامين E والسكوالان، لتوفير تطبيق ناعم ومشع دون لزوجة.


StriVectin Super-C Retinol Brighten & Correct Vitamin C Serum

على الرغم من وفرة سيرومات فيتامين C في السوق، يتألق سيروم StriVectin بتركيبة فريدة تجمع بين فيتامين C والريتينول بكفاءة.

يحظى هذا السيروم بإعجاب خبيرات المكياج، حيث يتداخل بسلاسة مع بشرتهن ويترك إحساسًا ناعمًا؛ مما يشجعهن على الاعتماد عليه يومياً.


Skinceuticals C E Ferulic

تركيبة سيروم SkinCeuticals تحظى بإعجاب الجميع بفضل تناغم فيتامين C مع فيتامين E وحمض الفيروليك الذي يعزز الكفاءة بثماني مرات.

إنها خيار مثالي للبشرة الجافة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:21 | 2024-02-12
15:22 | 2024-02-11
11:48 | 2024-02-11
10:00 | 2024-02-11
07:07 | 2024-02-11
05:20 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24