ميس حمدان تتمنّى العمل مجدداً مع نجم شهير.. من هو؟

كشفت الفنانة ميس حمدان عن الأمنية التي تودّ تحقيقها في مشوارها الفني خلال الفترة الحالية، معلنة أنها ترغب في التعاون من جديد مع النجم تامر حسني، بعد مشاركتهما معاً في الجزء الأول من فيلم "عمر وسلمى".

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وقالت ميس: "تامر حسني إنسان جميل وبحبّه جداً، وأتمنى إني أتعاون معه من جديد بعد نجاح فيلم "عمر وسلمى"، في حال توافر لنا سيناريو فيلم جيد نعود به للجمهور".



يُذكر أن فيلم "عمر وسلمى" عُرض للمرة الأولى في عام 2007، وهو من بطولة: تامر حسني ومي عز الدين وميس حمدان وعزت أبو عوف وغيرهم.

وحصد الفيلم نجاحاً باهراً حين عُرض في عام 2007، وقدّمت خلاله دور "فرح"، وهي شخصية محورية في الأحداث.



