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المرأة

ما حقيقة وفاة هويدا ابنة صباح في اميركا؟

Lebanon 24
25-03-2024 | 13:15
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بخبر وفاة الفنانة اللبنانية هويدا، إبنة الفنانة الراحلة صباح، في منزلها بالولايات المتحدة الاميركية من دون أن يتم ذكر الاسباب التي أدت الى وفاتها.

وفي التفاصيل، أشارت معلومات، الى ان هويدا ما زالت على قيد الحياة، وخبر وفاتها هو مجرد شائعة، علماً أنها تعاني حتى قبل وفاة والدتها، من أزمات صحية متلاحقة، وهي تتلقى العلاجات في أميركا تحت إشراف أطباء مختصين.

يذكر أن الفنانة الراحلة صباح قبل وفاتها بسنوات أحضرت ابنتها هويدا الى لبنان، وباشرت بعلاجها من مرض في الكبد، لكنها بعد ذلك أعادتها الى أميركا لاستكمال العلاجات هناك.

( الجديد)
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