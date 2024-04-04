"شيطانة تمثيل"... صفعة ديمة قندلفت تتصدّر الترند

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تصدّر مشهد صفع "بدور" لـ"عبدو العربجي" شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما أقدمت الشخصية التي تؤديها النجمة السورية ديمة قندلفت، على صفع زميلها ومواطنها في الدور الذي يقدّمه.وأقدمت "بدور" على صفع "عبدو" في حلقة أمس من مسلسل "العربجي"، بسبب موافقته على طلب "النشمي" يدها منه، رغم إدراكه بأنه الشخص الذي تحبه.وأرادت "بدور بنت حسني" إغاظة "العربجي" فوقعت في شر أعمالها، إذ ارتدّت لعبتها ضدها.وتتميّز شخصية "بدور" بنظراتها الحادّة ولازماتها الكلامية والصوتية الخاصة على غرار حمل المسواك وكلمة "يلا"، بالإضافة إلى مكرها ودهائها ومكائدها التي لا تنتهي.وتؤديها قندلفت ببراعة تامة مع بناء كامل للشخصية جسدياً ونفسياً، ما دفع شريحة واسعة من الممثلين إلى وصفها بـ"شيطانة تمثيل".