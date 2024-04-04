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المرأة

فنانة تتحدث عن طلاقها: "ما ننفع لبعض"

Lebanon 24
04-04-2024 | 23:00
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كشفت الفنانة هبة الحسين سبب طلاقها من زوجها عايض يوسف، قائلة: "لن أعود إليه وقلت له أنت رجل عظيم بس طلقني لأنو ما ننفع لبعض".

كما كشفت هبة خلال مشاركتها في برنامج "رامز جاب من الآخر" أنها أجرت عملية تجميل بأنفها، وتنوي إجراء عملية أخرى.
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المصدر: فوشيا

هبة الحسين

عايض يوسف

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