فنانة تتحدث عن طلاقها: "ما ننفع لبعض"

كشفت الفنانة هبة الحسين سبب طلاقها من زوجها عايض يوسف، قائلة: "لن أعود إليه وقلت له أنت رجل عظيم بس طلقني لأنو ما ننفع لبعض".



كما كشفت هبة خلال مشاركتها في برنامج "رامز جاب من الآخر" أنها أجرت عملية تجميل بأنفها، وتنوي إجراء عملية أخرى.

Advertisement





كما كشفت هبة خلال مشاركتها في برنامج "رامز جاب من الآخر" أنها أجرت عملية تجميل بأنفها، وتنوي إجراء عملية أخرى.