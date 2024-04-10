دنيا سمير غانم تكشف عن عمرها الحقيقي... كم تتوقعون؟

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رامي أب وزوج مثالي ألقت النّجمة دنيا سمير غانم الضوء على الأحداث التي مرت بها مؤخراً من موت والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، معبرة عن اشتياقها لهما رغم مرور وقت وصفت إياه ليس بالقصير، كاشفة عن طريقتها لتجاوز أحزانها هي، أما شقيقتها إيمي فقد فَضّلت الانعزال والمكوث بمنزلها وحدها.



كما أشارت دنيا خلال لقائها في Podcast Big Time على منصة «شاهد»، إلى العديد من الملفات المشوقة والجوانب الخاصة من شخصيتها، كان أبرزها وصف علاقتها بزوجها الإعلامي رامي رضوان بأنه "أب وزوج مثالي لكن بزيادة"، كما وصفت نقاط الخلاف والزعل مع زوجها بالـ"رهيبة"، إلا أنّها تفضل إنهاء نقاط الخلاف في وقتها.

غياب سمير غانم ودلال

بالحديث عن والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، كادت ألّا تمسك دموعها، إذ أشارت إلى أن صورتهما لا تكاد تفارقها، لتقول: إنها لم تتجاوز أحزانها على رحيل أبي وأمي (سمير ودلال)؛ إذ إن "الموضوع ليس سهلاً"، وقالت عن تجربة الفقد إنّ «الحزن ليس مثل ما نقدمه في الأفلام نهائياً، بل إن كل إنسان يحزن بطريقة». كما كَشَفَت عن دَور الفَنّ في تَجاوز أحزانها لتُؤكَدّ: "بعد رحيل والدي ووالدتي كنت أريد أن أنزل (أشتغل)؛ لأني طوال حياتي كنت أبرمج نفسي على أنّ الفن يعني وجود سمير ودلال معي، حيث إني عندما كنت أشتغل أحس بأنهما معي.. وهذه كانت طريقتي بالتعبير عن حزني عليهما".



المسرح سبب خسارة وزني

وعن سبب خسارتها وزناً كثيراً الفترة الماضية، أشارت دنيا إلى المجهود الكبير الذي بذلته في مسرحيتها الأخيرة في موسم الرياض (آنستونا)، موضحة: "فقدت الكثير من الوزن بسبب المجهود الذي كنت أبذله على المسرح؛ إذ إنني عندما أشتغل مسرح أفقد الكثير من الوزن رغماً عني؛ لأنّ المسرحية التي قَدّمتها مُؤَخّراً فيها ركض وحركة كثيرة جداً... فالمسرح ليس سهلاً أبداً، لكنّ له متعة خاصة عن السينما والتلفزيون".



عمرها الحقيقي

وخلال اللقاء أفصحت دنيا سمير غانم عن عمرها الحقيقي إذ تبلغ الآن 39 عاماً، فهي من مواليد 1985.

السوشيال ميديا "بوظت الدنيا".

وألقت دنيا الكثير من النقد تجاه تطبيقات التواصل الاجتماعي رغم أن لها مميزات كثيرة، إذ وصفت إياها بأنها تَسبّب في ضرر كثير للناس وأنها ("بوظت الدنيا")؛ بسبب أن السوشيال ميديا جعلتنا لا نستطيع أن نعيش من غير تلفونات، وبالتالي فقد تجاوز الموضوع حد الأدمان وخاصة أثره الكبير على الأطفال، كما أنها لا تسمح لابنتها كايلا باستخدام السوشيال ميديا طوال الوقت.

يذكر أن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، وتشاركه الفنانة أصالة في بعض الحلقات، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024، و تدور معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التي واجهتهم خلال حياتهم. وتُعرض حلقات البرنامج على منصة "شاهد". (نواعم)



