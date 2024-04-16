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المرأة

فوائد زيت الخروع للشعر وكيفية استخدامه

Lebanon 24
16-04-2024 | 23:00
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من منا لم تسمع عن فوائد زيت الخروع لتطويل ونمو الشعر ولمعانه منذ نعومة أظفارنا وحتى الآن؟ في وصفات الجدات والأمهات، وحتى في مستحضرات محضرة معمليًا، ستجدين اسم زيت الخروع يتردد كلما دار الحديث عن نمو الشعر وتطويله بشكل صحي وطبيعي.

 فهل يعزز زيت الخروع بالفعل من نمو وطول شعرك؟

بداية تحتاجين لأن تعرفي أن زيت الخروع يتضمن خواص طبيعية مطرية ومرطبة لأنسجة الشعر والبشرة، كما أنه يتضمن أحماضًا دهنية  بتركيزات عالية ومن بينها حمض الرايسينوليك الذي يعد عنصرًا مضادًا للأكسدة، مما يعزز من صحة ونضارة النسيج الذي يدلك بزيت الخروع، سواء الشعر أو البشرة.

هذه التركيزات العالية من الأحماض الدهنية في زيت الخروع تعزز من سريان الدورة الدموية في فروة الرأس مما يسمح بوصول أفضل لكل المغذيات والعناصر المرطبة لبصيلات الشعر، مما يعزز من قوتها وقدرتها على إنماء الشعر وطوله. كما أن عناصر التطرية والترطيب الموجودة في زيت الخروع، تجعل الشعر أكثر لمعانًا وقوة.

أضيفي لكل ذلك أن زيت الخروع يتضمن خواص مضادة للميكوربات، مما يقوي فروة الرأس وبصيلات الشعر أمام الإصابة بأي عدوى فطرية أو ميكروبية، التي تسبب تساقط الشعر وضعفه.

أفضل طريقة لاستخدام زيت الخروع

هناك العديد من المستحضرات المعملية التي تتضمن زيت الخروع. ولكن ما زالت الطرق التقليدية هي الأسهل والأكثر رواجًا. ويمكن تضمينه في روتين العناية بشعرك بعدة طرق:

قبل غسيل الشعر بالشامپو، أضيفي الزيت بداية من منتصف طول شعرك وحتى الأطراف، لتطرية وترطيب طول الشعر، وإصلاح الأضرار التي تنتج عن تصفيفه بالحرارة أو تلوينه.

للحماية قبل استخدام الحرارة على الشعر، أضيفي الزيت على أطراف الشعر لتحميه من الحرارة، وصففي شعرك بطريقتك المعتادة، دون المعاناة مع الهيشان والأطراف المتشققة والمقصفة.

وللشعر المتقصف، أضيفي الزيت على أطراف الشعر في آخر خطوة من تصفيفك للشعر، ثم مرري يديك على بقية طول الشعر لنتائج مذهلة من لمعة وصحة وقوة شعرك.

امزجيه مع زيت مرطب آخر لو كان شعرك يعاني الجفاف، لأن زيت الخروع يغلق مسام الشعر، مما قد يجعله يبدو جافًا لو كان يفتقد للترطيب في الأساس، واستخدميه على شعر رطب ندي وليس جافًا.

يمكنك عمل حمام زيت خروع لشعرك لمدة قد تصل إلى ثلاثين دقيقة، لكن انتبهي لأهمية استخدام شامپو منظف ومزيل للتراكمات مناسب لطبيعة شعرك.

لا تنسي تدليك فروة رأسك بالزيت لنتائج أكيدة.

(نواعم)

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