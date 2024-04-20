Advertisement

المرأة

زيت الليمون للبشرة.. هذه أبرز فوائده

Lebanon 24
20-04-2024 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1189820-638492317569278238.jpg
Doc-P-1189820-638492317569278238.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هناك بعض الزيوت الطبيعية التي شاع استخدامها في الطب التقليدي منذ عصور، ولعلّ أبرزها زيت الليمون، الذي غالباً ما يوصف بفوائده المحتملة للبشرة، من علاج فرط التصبُّغ، وتبييض البشرة، وقبض المسامات، إلى محاربة الجذور الحرة المسبّبة لشيخوخة الجلد المبكرة، وغيرها من الفوائد الجمالية التي لا يستهان بها للبشرة. لذا، يُمكن أن يكون زيت الليمون إضافةً رائعة لروتين العناية ببشرتك، بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والقابضة والإشراق. فيما يأتي، كل ما تجب معرفته عن زيت الليمون للبشرة، وكيفية استخدامه؛ لمنع الشيخوخة المبكرة للجلد.
Advertisement

ما هو زيت الليمون؟

زيت الليمون، هو زيت طبيعي يتم استخراجه من قشر الليمون، عادةً من خلال عملية الضغط على البارد. يحتوي على المركبات العطرية وجوهر فاكهة الليمون؛ مما يمنحه رائحة ونكهة حمضيات قوية. إنه ذو قيمة عالية لرائحته المنعشة، وقدرته على إضافة نكهة حمضية مشرقة إلى الأطباق والمشروبات.
 
 
ويُستخدم زيت الليمون على نطاق واسع في الطهي، والعلاج بالروائح، وكعطر في العديد من منتجات العناية بالبشرة. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم زيت الليمون أحياناً لفوائده الصحية والجمالية، بما في ذلك خصائصه المضادة للميكروبات، وقدرته على تعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر عند استخدامه في العلاج بالروائح.
 
 
ويحتوي زيت الليمون على مركبات تُظهر خصائص مضادة للبكتيريا، والتي قد تساعد في مكافحة البكتيريا المسبّبة لحب الشباب والتهابات الجلد الأخرى. ويساعد التركيز العالي لمضادات الأكسدة في زيت الليمون، على تحييد الجذور الحرة، والتي يمكن أن تُلحق الضرر بالجلد وتعمل على تسريع الشيخوخة.
 
ويُستخدم أيضاً للمساعدة في تفتيح البشرة، وتقليل ظهور البقع الداكنة أو فرط التصبُّغ، بسبب خصائص التبييض الطبيعية.
 
ويعمل حمض الستريك المتوفّر في زيت الليمون كمقشر لطيف؛ مما يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، وتعزيز دوران الخلايا، وبالتالي الحصول على بشرة أكثر إشراقاً.
يساعد زيت الليمون على شد الجلد، والحد من ظهور المسام، وإعطاء الجلد مظهراً مصقولاً وأكثر شباباً. (سيدتي)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2024-04-20
09:08 | 2024-04-20
04:17 | 2024-04-20
02:59 | 2024-04-20
01:30 | 2024-04-20
23:00 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24