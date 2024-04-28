قبل أن تُصبح أمّا .. صورة الأميرة رجوة تتصدر الترند

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تصدرت صورة الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلادها الثلاثين، الذي يصادف في 28 نيسان 2024، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ونشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" صورة للأميرة رجوة ظهرت فيها بفستان من Rabanne، تميّز بقماشه المخمل ولونه الكحلي مع البروش التي أتت على جانب الخصر.أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت الأميرة رجوة تسريحة شعر ويفي منسدل ولجأت إلى مكياج ترابي ناعم.وتأتي الصورة بمناسبة عيد ميلادها الأخير قبل أن تصبح أمّا، وتستقبل طفلها المنتظر في صيف 2024.