ماسك القهوة.. وصفات مذهلة للعناية بالوجه

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قناع القهوة لتبييض البشرة

اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة وملعقة واحدة من الكركم وملعقة كبيرة من الزبادي. يقلب جيدًا حتى تحصل على عجينة ناعمة. ضع العجينة على وجهك ورقبتك بعد تنظيفهما. اتركه لمدة 20 دقيقة حتى يجف. اغسلي وجهك بالماء البارد. ضعي القناع مرتين في الاسبوع. للقهوة مجموعة متنوعة من الفوائد للبشرة، فالقهوة مليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للشيخوخة، وهي مجهزة بقدرات تعمل على تعزيز صحة الجلد، فإذا تم وضع القهوة على شكل ماسك للوجه يقلل من تورم الجلد وانتفاخه عن طريق تعزيز الدورة الدموية، وإذا تم خلطها بمجموعة من المكونات الطبيعية الأخرى فهي تساعد على ترطيب وتفتيح البشرة بجانب ظهورها نضرة ومشرقة كثيرًا.اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة وملعقة واحدة من الكركم وملعقة كبيرة من الزبادي. يقلب جيدًا حتى تحصل على عجينة ناعمة. ضع العجينة على وجهك ورقبتك بعد تنظيفهما. اتركه لمدة 20 دقيقة حتى يجف. اغسلي وجهك بالماء البارد. ضعي القناع مرتين في الاسبوع.

يزيل فيتامين سي الموجود في الكركم البهتان من الجلد ويفتح البقع الداكنة بينما تعمل أحماض ألفا هيدروكسي الموجودة في الزبادي على تقليل حب الشباب وتغذية بشرتك.



قناع القهوة لشد الجلد

اخلطي جيدًا ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة، وملعقة كبيرة من العسل، وملعقة كبيرة من الزبادي في وعاء. ضعي الخليط على وجهك النظيف. دلكي بلطف بحركات دائرية. اتركه لمدة تصل إلى 20 دقيقة حتى يجف. ثم اشطفيه بالماء.



تتمتع القهوة بخصائص مضادة للشيخوخة تساعد على تماسك البشرة. التركيبة المؤكسدة في العسل والقهوة ستمنحك بشرة صحية ولامعة ورطبة.



قناع القهوة للبقع الداكنة

اخلطي نصف كوب من مسحوق القهوة، ونصف كوب من مسحوق الكاكاو، وكوب من الحليب كامل الدسم، وملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل في وعاء. قلبي حتى تحصلي على عجينة ناعمة. ضعي المعجون على وجهك ورقبتك بعد تنظيفهما. اتركي القناع لمدة 20 دقيقة حتى يجف، ثم اغسليه بالماء. ضعي هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع، وهذا أحد أفضل ماسكات القهوة للبشرة الدهنية. (ليالينا)