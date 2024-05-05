Advertisement

المرأة

ماسك القهوة.. وصفات مذهلة للعناية بالوجه

Lebanon 24
05-05-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1195640-638505067631175543.jpg
Doc-P-1195640-638505067631175543.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
للقهوة مجموعة متنوعة من الفوائد للبشرة، فالقهوة مليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للشيخوخة، وهي مجهزة بقدرات تعمل على تعزيز صحة الجلد، فإذا تم وضع القهوة على شكل ماسك للوجه يقلل من تورم الجلد وانتفاخه عن طريق تعزيز الدورة الدموية، وإذا تم خلطها بمجموعة من المكونات الطبيعية الأخرى فهي تساعد على ترطيب وتفتيح البشرة بجانب ظهورها نضرة ومشرقة كثيرًا.
Advertisement

قناع القهوة لتبييض البشرة
اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة وملعقة واحدة من الكركم وملعقة كبيرة من الزبادي. يقلب جيدًا حتى تحصل على عجينة ناعمة. ضع العجينة على وجهك ورقبتك بعد تنظيفهما. اتركه لمدة 20 دقيقة حتى يجف. اغسلي وجهك بالماء البارد. ضعي القناع مرتين في الاسبوع.
يزيل فيتامين سي الموجود في الكركم البهتان من الجلد ويفتح البقع الداكنة بينما تعمل أحماض ألفا هيدروكسي الموجودة في الزبادي على تقليل حب الشباب وتغذية بشرتك.

قناع القهوة لشد الجلد
اخلطي جيدًا ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة، وملعقة كبيرة من العسل، وملعقة كبيرة من الزبادي في وعاء. ضعي الخليط على وجهك النظيف. دلكي بلطف بحركات دائرية. اتركه لمدة تصل إلى 20 دقيقة حتى يجف. ثم اشطفيه بالماء.

تتمتع القهوة بخصائص مضادة للشيخوخة تساعد على تماسك البشرة. التركيبة المؤكسدة في العسل والقهوة ستمنحك بشرة صحية ولامعة ورطبة.

قناع القهوة للبقع الداكنة
اخلطي نصف كوب من مسحوق القهوة، ونصف كوب من مسحوق الكاكاو، وكوب من الحليب كامل الدسم، وملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل في وعاء. قلبي حتى تحصلي على عجينة ناعمة. ضعي المعجون على وجهك ورقبتك بعد تنظيفهما. اتركي القناع لمدة 20 دقيقة حتى يجف، ثم اغسليه بالماء. ضعي هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع، وهذا أحد أفضل ماسكات القهوة للبشرة الدهنية. (ليالينا)
المصدر: ليالينا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:30 | 2024-05-05
07:21 | 2024-05-05
05:37 | 2024-05-05
00:13 | 2024-05-05
23:00 | 2024-05-04
15:00 | 2024-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24