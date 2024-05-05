19
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ماسك القهوة.. وصفات مذهلة للعناية بالوجه
Lebanon 24
05-05-2024
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
للقهوة مجموعة متنوعة من الفوائد للبشرة، فالقهوة مليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للشيخوخة، وهي مجهزة بقدرات تعمل على تعزيز صحة الجلد، فإذا تم وضع القهوة على شكل ماسك للوجه يقلل من تورم الجلد وانتفاخه عن طريق تعزيز الدورة الدموية، وإذا تم خلطها بمجموعة من المكونات الطبيعية الأخرى فهي تساعد على ترطيب وتفتيح البشرة بجانب ظهورها نضرة ومشرقة كثيرًا.
Advertisement
قناع القهوة لتبييض البشرة
اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة وملعقة واحدة من الكركم وملعقة كبيرة من الزبادي. يقلب جيدًا حتى تحصل على عجينة ناعمة. ضع العجينة على وجهك ورقبتك بعد تنظيفهما. اتركه لمدة 20 دقيقة حتى يجف. اغسلي وجهك بالماء البارد. ضعي القناع مرتين في الاسبوع.
يزيل فيتامين سي الموجود في الكركم البهتان من الجلد ويفتح البقع الداكنة بينما تعمل أحماض ألفا هيدروكسي الموجودة في الزبادي على تقليل حب الشباب وتغذية بشرتك.
قناع القهوة لشد الجلد
اخلطي جيدًا ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة، وملعقة كبيرة من العسل، وملعقة كبيرة من الزبادي في وعاء. ضعي الخليط على وجهك النظيف. دلكي بلطف بحركات دائرية. اتركه لمدة تصل إلى 20 دقيقة حتى يجف. ثم اشطفيه بالماء.
تتمتع القهوة بخصائص مضادة للشيخوخة تساعد على تماسك البشرة. التركيبة المؤكسدة في العسل والقهوة ستمنحك بشرة صحية ولامعة ورطبة.
قناع القهوة للبقع الداكنة
اخلطي نصف كوب من مسحوق القهوة، ونصف كوب من مسحوق الكاكاو، وكوب من الحليب كامل الدسم، وملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل في وعاء. قلبي حتى تحصلي على عجينة ناعمة. ضعي المعجون على وجهك ورقبتك بعد تنظيفهما. اتركي القناع لمدة 20 دقيقة حتى يجف، ثم اغسليه بالماء. ضعي هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع، وهذا أحد أفضل ماسكات القهوة للبشرة الدهنية. (ليالينا)
المصدر: ليالينا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"زودة 100 دولار" على الراتب.. من تلقاها في لبنان؟
Lebanon 24
"زودة 100 دولار" على الراتب.. من تلقاها في لبنان؟
14:14 | 2024-05-04
04/05/2024 02:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة فندق الروشة.. هل تمّ اغتصاب الضحية؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة فندق الروشة.. هل تمّ اغتصاب الضحية؟
01:30 | 2024-05-05
05/05/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إتصالات وردت إلى المصارف.. ماذا طُلب منها؟
Lebanon 24
إتصالات وردت إلى المصارف.. ماذا طُلب منها؟
02:15 | 2024-05-05
05/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تألّقت بالأبيض.. ملكة جمال لبنان السّابقة تدخلُ القفص الذهبي في لندن (صور)
Lebanon 24
تألّقت بالأبيض.. ملكة جمال لبنان السّابقة تدخلُ القفص الذهبي في لندن (صور)
00:40 | 2024-05-05
05/05/2024 12:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ بيروت.. ما جرى داخل فندق مروّع جداً!
Lebanon 24
جريمة تهزّ بيروت.. ما جرى داخل فندق مروّع جداً!
14:14 | 2024-05-04
04/05/2024 02:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:30 | 2024-05-05
برفقة إبنيها... مذيعة الـ"أم تي في" السابقة احتفلت بعيد ميلادها (صور)
07:21 | 2024-05-05
وصول سيارة إسعاف إلى فندق فاخر... فنانة تشاجرت مع صديقها وهكذا غادرت المكان
05:37 | 2024-05-05
بالصور... هكذا احتفلت إيميه صيّاح بعيد ميلادها الـ37
00:13 | 2024-05-05
البدلة الشورت.. موضة مبتكرة لصيف 2024
23:00 | 2024-05-04
أمل عرفة للمرة الأولى في السعودية
15:00 | 2024-05-04
شذى حسون تتوعد هؤلاء: إحذروني.. لن أسكت
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
05/05/2024 17:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
05/05/2024 17:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
05/05/2024 17:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24