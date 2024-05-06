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المرأة

نجمة "حريم السلطان" مريم أوزرلي بعلاقة حب مع شاب يصغرها بسنوات.. وصورة تكشف!

Lebanon 24
06-05-2024 | 10:29
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طرحت منصة "جين العالمية " الفيديو الاعلاني الاول لمسلسل RU والتي يعيد الفنانة التركية بطلة "حريم السلطان" مريم أوزرلي إلى الدراما من جديد بعد فترة من الغياب.

وسيعرض العمل يوم 25 أيار المقبل، وسيتطرق للخيانة الزوجية والعلاقات، ويتناول قصة مثيرة للجدل حول علاقة سيدة بشاب يصغرها لسنوات.
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ويشارك الفنانة التركية في بطولة المسلسل الفنان الشاب "بوراك بيركاي أكغول" بالاضافة الى مجموعة من النجوم الاتراك الذين شاركوا في المسلسل.
 
مريم أوزرلي


وتدور أحداث العمل حول قصة حب ريان والتبي تبلغ من العمر 38 عامًا وتدير مطعمًا يحمل اسم RU، ويعمل لديها اوزار  البالغ من العمر 20 عامًا وتنشأ بينهما قصة حب، يواجهان من خلالها الكثير من الصعوبات ومحاربة المجتمع لعلاقتهما.

هذا وكشف الفيديو الإعلاني عن لقطات حميمية وقبلات رومانسية تجمع الفنانة التركية والفنان الشاب بوراك، وأثارت المشاهد ردود فعل واسعة ومتضاربة، حيث انتقد العديد تقديم مشهد رومانسي للفنانة التركية مع فنان يصغرها بسنوات.

وبحسب المصادر، فإن العمل حاليًا جاري على موسم ثاني، حيث تم تصوير الموسم الحالي قبل ما يقارب العامين، ليعرض في 25 أيار، مما أثار تساؤلات عن تاخر عرضه حتى اليوم. (البوابة)
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