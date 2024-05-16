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المرأة

يحمل الجنسيتين الإيطالية والفرنسية.. فنانة عربية معروفة جدًا تعلن خطوبتها على رجل أعمال أوروبي

Lebanon 24
16-05-2024 | 13:58
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أعلنت الفنانة المصرية أروى جودة عن خطوبتها من رجل أعمال أوروبي يحمل الجنسيتين الإيطالية والفرنسية، بعد سنوات عديدة من رفضها لفكرة الخطوبة والزواج.
 
 
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بالفيديو - أروى جودة تعيش قصة حب: الخطوبة قريباً | Laha Magazine


وقالت أروى في تصريحات صحفية، الخميس، إن حفل الزفاف من المقرر أن يقام هذا العام، ولكنها لم تحدد الموعد النهائي حتى الآن.

وفي وقت سابق، تحدثت الفنانة المصرية عن حبيبها قائلة: هو رجل أعمال مسلم الديانة، كان قد جلس مع أهلي، وتحدث عن الارتباط بي، والتفاصيل سنعلنها قريبا.


ودخلت الفنانة المصرية في قصة حب وخطوبة قبل سنوات مع الممثل التركي أوزجان دينيز، وصرحت في وقت سابق أنها تعرفت عليه حينما شاركت عام 2004 في مسابقة "أفضل عارضة أزياء في العالم"، التي أقيمت في تركيا، وكان دينيز يصور فيديو كليب في الفندق الذي كانت موجودة فيه، فحصل الإعجاب وتمت الخطوبة.


وأوضحت أروى أن اللغة كانت عائقا بينهما، وكان يوجد مترجم معهما طوال الوقت، لينقل لهما ما يقولانه، مشيرة إلى أنها فسخت خطوبتها؛ لأنه كان يعيش في تركيا وهي في بداية مشوارها، وتريد أن تثبت نفسها في الفن.


وشاركت أروى جودة في فيديو كليب أغنيته "كال دا"، لأوزجان دينيز، وكان العمل المصور من إخراجه، كما ذهب دينيز إلى مصر، وتعرف إلى عائلتها. (فوشيا)
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