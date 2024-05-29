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المرأة

هل تزوجت الفنانة الشهيرة من رجل أعمال عربي؟

Lebanon 24
29-05-2024 | 23:00
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بعد أن انتشرت في الفترة الماضية اخبار عن زواج الفنانة مي نور الشريف من رجل أعمال عربي، خرجت الفنانة عن صمتها وقالت: "لا أعرف لماذا تخرج تلك الأخبار بين الحين والآخر، والغريب في الأمر أن من يطلق الشائعات لا يذكر اسم العريس، باستثناء أنه رجل أعمال أو ثري عربي، فلو أنني خطبت أو تزوجت فلماذا أخفي ذلك".
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وكشفت مي عن المواصفات التي تتمنى أن تجدها في فتى أحلامها، قائلةً: "أتمنى أن يكون محترماً ومتديّناً يواظب على الصلاة".

وعن تجسيد السيرة الذاتية لوالدها الفنان الراحل نور الشريف، قالت إن الأمر يحتاج إلى جهد كبير لتقديم السيرة بالشكل الذي يليق بتاريخه الفني.
 
 
وأضافت: "أتمنى تقديم السيرة الذاتية لوالدي، ولكن الفكرة ستحتاج إلى مجهود كبير، وأرى أن أكثر مَن يمكنه تجسيد سيرة والدي الذاتية هما الفنانان حمادة هلال ومصطفى شعبان لأنهما يشبهانه كثيراً".
المصدر: لها
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