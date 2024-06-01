ما هي أهم أعراض الحمل بتوأم ؟

عندما تكتشف المرأة أنها تحمل جنينًا في رحمها، تتدفق إلى قلبها مشاعر الفرحة والترقب والرهبة. فكيف إذا علمت أنها تحتضن في أحشائها روحين في آن واحد؟

تتضاعف السعادة عند الحمل، بتوأم، وتترافق معها تساؤلات عديدة تتوالى إلى ذهن الأم: كيف ستختلف هذه التجربة عن الحمل بجنين واحد؟ وما الأعراض التي قد تواجهها خلال هذه الرحلة؟

أعراض الحمل بتوأم

زيادة في أعراض الحمل التقليدية:

عند الحمل بتوأم، تكون أعراض الحمل التقليدية مثل الغثيان الصباحي، والتعب، والدوخة، أشد وأقوى من المعتاد. يرجع ذلك إلى ارتفاع مستويات الهرمونات بشكل كبير، ما يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

زيادة الوزن السريعة:

قد تلاحظ المرأة الحامل بتوأم زيادة سريعة في الشهية والوزن في مراحل مبكرة من الحمل مقارنة بالحمل بجنين واحد. هذا يعود إلى احتياج الجسم لدعم نمو الجنينين، وبالتالي الحاجة المضاعفة إلى السعرات الحرارية والعناصر الغذائية.

حركة الجنين المبكرة والمكثفة:

من الشائع أن تشعر المرأة الحامل بتوأم بحركات الجنين في وقت مبكر وبشكل مكثف أكثر من المعتاد. قد تشعر بحركات مزدوجة أو متزامنة نتيجة لنشاط كلا الجنينين معًا.

ارتفاع مستويات هرمون الحمل (HCG):

تكون مستويات هرمون الحمل (HCG) أعلى بكثير في حالة الحمل بتوأم، وهو ما يمكن اكتشافه من خلال الفحوصات المخبرية الروتينية.

التعب والإرهاق الزائد:

الحمل بطفلين يضع ضغطًا إضافيًا على جسم المرأة، ما يؤدي إلى شعورها بالتعب والإرهاق بشكل أكثر حدة. يكون الجسم في حالة عمل مستمر لدعم نمو الجنينين، وتوفير التغذية اللازمة لهما.

مشاكل النوم:

تعاني النساء الحوامل بتوأم من مشاكل في النوم نتيجة للحركة الكثيفة للجنينين، وصعوبة الوصول إلى وضعية نوم مريحة.

زيادة في التبول:

تكون الحاجة إلى التبول متكررة وبمعدلات أعلى، نتيجة للضغط الذي يسببه الرحم المتوسع على المثانة بسبب نمو جنينين.

(فوشيا)