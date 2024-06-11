نجمة عربية تُحدث ضجة بفيديو مع ملياردير... ما حصل طريف

نشرت النجمة آيتن عامر عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" مقطعاً مصوّراً جديداً للقائها مع أحد مشاهير السوشيال ميديا، Sergei Kosenko والملّقب بـ"mr thank you".



وظهرت الفنانة المصرية في الفيديو وهي تتحدث بعفوية مع الشاب الذي يبدو أنها التقت به في المطار، وتؤكد له أنها تعرفه جيداً وتتابعه، وقالت: "أنا أتابعك ولكن لا أحتاج إلى المال"، ليردّ بطرافة: "هل تعطيني أنتِ المال؟"، فتفاعلت آيتن معه بالضحك وقالت: "يمكنني ذلك".

Advertisement



وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع المصوّر الطريف الذي أرفقته بالتعليق: "تقريباً أنا الوحيدة اللي قابلته وعملاله فولو ومدانيش الـ 200 ألف دولار اللي بيدّيهم لكل من هبّ ودبّ".



وأكملت ضمن التعليقات: "الفلتر أنقذ الصورة والموقف عموماً"، مع وجوه "إيموجي" ضاحكة.



بدةره، علّق "مستر ثانك يو" على المنشور وكتب: "بيننا، هل يمكنك اعطائي بعض المال".