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المرأة

كيف تفاعلت شام الذهبي مع حفل والدتها أصالة في ألمانيا؟

Lebanon 24
24-06-2024 | 15:00
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علقت شام الذهبي على حفل والدتها الفنانة السورية أصالة نصري، الذي أقيم مساء السبت في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، ووصفته بـ"الخيال".

كما وجهت الشكر للجمهور على تفاعلهم الكبير مع جميع الأغنيات، في الوقت الذي وصفت فيه والدتها "بالحياة والوطن"، لكونها تتعلم منها أسمى معاني "الحب" بحسب تعبيرها.

وفي التفاصيل، وثقت شام الذهبي عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام"، مقطعا مصورا من أجواء الحفل الغنائي، الذي أظهر اندماج الأعداد الضخمة من الحاضرين مع الفنانة أصالة، ومشاركتهم أداء بعض الأغنيات مثل "فوق"، و"كفوكيم". (الجديد)

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