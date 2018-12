مايا رعيدي تقترب من تاج "ملكة جمال الكون".. إثارة لأبعد حدود! (صور وفيديو)

بعد تحضيرات مُكثّفة لمسابقة ملكة جمال الكون، تتوجّه الأنظار الى التاج العالمي الذي ستخطفه إحدى الملكات بعد ساعات فقط.

Bhebbak ya Lebnan 🇱🇧 ya Watani bhebbak #missuniverse2018 #missuniverse

ومن بين الملكات المشاركات في هذا الحدث العالمي، ملكة جمال لبنان مايا رعيدي التي أسرت الأنظار بإطلالاتها، إن كانت بفساتين موقّعة من أبرز المصممين اللبنانيين أو بالبيكيني.

Less than 24 hours, and a new Miss Universe will be crowned, @demileighnp @missuniverse Watch me live on @mtvlebanon Monday 2:00 am 🇱🇧 #missuniverse #missuniverse2018 #thailand #lebanon 🇱🇧 @nicolasjebran @nicolasjebranworld

ودعمًا لها، نشرت ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه عبر حسابها على "انستغرام" فيديو يُظهر رعيدي وهي تمشي على مسرح الجمال العالمي في تايلاند بلباس البحر باللون الازرق، وعلّقت بالقول: "12 ساعة متبقية للمسابقة.. من سيدعم الملكة؟".

12 HOURS TO GO @missuniverse LIVE @foxtv @mtvlebanon WHO’s ready to support our Lebanese Queen @mayareaidy #missuniverse2018 #missuniverse #misslebanon2018 #misslebanon 🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🙏🙏🙏❤️💚❤️💚

وكانت فقيه قد نشرت فيديو عبر حسابها على "انستغرام" يجمعها برعيدي، خلال اجتماع تحضيري لملكة جمال الكون.

A true Queen in training @mayareaidy @missuniverse #missuniverse2018 #misslebanon2018

ولفتت رعيدي الى أنّ الفيديو يُظهر مقتطفات من وصولها الى المطار في الولايات المتحدة قبل توجهها الى تايلاند، حيث التقت بريما فقيه في لوس أنجلوس.



ومن أبرز اللحظات خلال التحضير للحدث العالمي، كان فيديو نشرته رعيدي وهي تقول بصوتٍ عالٍ "أنا من لبنان".

SAY IT OUT LOUD !!!! 🇱🇧 LEBANON 🇱🇧 @missuniverse #missuniverse #missuniverse2018 #thailand #lebanon #preliminary

كما كانت نشرت صورًا وفيديوهات لها خلال مرورها بزيّ مستوحى من الأرزة.

وفيما يلي أبرز إطلالات ملكة جمال لبنان التي حلّت بالمرتبة الخامسة في قائمة الأوفر حظًا للفوز بلقب "ملكة جمال الكون":

In the land of sunshine, freedom, and smiles -Thailand 💛

Gala vibes!!! #missuniverse #missuniverse2018 #thailand #rooftop

PATTAYA ☀️ #missuniverse #missuniverse2018 #pattaya @missuniverse

I can never explain the feeling everytime I hear "Lebanon" 🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧 #lebanon #lebanese #proud #missuniverse #nationalcostume #missuniverse2018 #thailand @nicolasjebran @nicolasjebranworld

