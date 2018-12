بعد غيابها عن MTV.. شاهدي جيسيكا عازار بعيدًا عن الشاشة! (صور)

منذ أن شاركت في الإنتخابات النيابية عبر ترشحها عن المقعد الأرثوذكسي في المتن، غابت مذيعة الأخبار جيسيكا عازار عن شاشة الـMTV.





لكنّ عازار لا تزال حاضرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى، أبرزها "تويتر" حيثُ تعبّر عن آرائها و"انستغرام" حيثُ تنشر صورها.

وقد نشرت عازار صورةً من أجواء الميلاد، بدت فيها بملابس من الفراء تعكس الرقيّ والجمال.

May the Wonder of Christmas be with you Forever ✨

A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial) on Dec 15, 2018 at 9:31am PST









كما كانت قد نشرت صورًا أخرى بمناسبة عيد الاستقلال، وأثناء ممارستها الرياضة.

يا بلدنا يا زينة البلاد تنعاد عيادك تنعاد #عيد_الاستقلال #٧٥ #يوبيل_لبنان

A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial) on Nov 22, 2018 at 7:37am PST







Returning to tennis after years! It actually felt so good 🎾🎾🎾

A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial) on Dec 4, 2018 at 12:08pm PST