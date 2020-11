بعد 17 عاما على تتويجها ملكة جمال لبنان.. هكذا أصبحت ماري جوزيه حنين

انتخبت ماري جوزيه حنين ملكة جمال لبنان لعام 2003، ومثلت لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم في العام نفسه وكانت من ضمن الـ20 الأوائل، ثم في ملكة جمال الكون عام 2004.

ماري جوزيه غابت بعدها عن الأضواء ولم تدخل مجل الفن او التقديم او التمثيل مثل غيرها من ملكات جمال لبنان.

بجولة على حساب ماري جوزيه على انستغرام يظهر انها تعيش في لندن وتعمل في مجال الرسم.

View this post on Instagram

Thankful for all who came to the preview of #popupforbeirut that will resume in December. Online private sales are open until then. Tune to @mariejose.fineart to explore the available artwork

A post shared by Marie-jose Honein (@mariejose.honein) on Nov 7, 2020 at 12:53am PST





ملامح وجهها لم تتغير كثيرا ولكنها اعتمدت مؤخراً على الشعر القصير وهي كانت تتميز بشعرها الطويل.