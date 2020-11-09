فيديو لاعلامية عربية ترقص مع زوجها اللبناني برومنسية يثير ضجة

انتشر مقطع فيديو جمع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز بزوجها رجل الأعمال اللبناني خالد عزّ، في عيد ميلادها، أثار ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب رقصهما معاً برومنسية وعفوية، على انغام اغنية "قمر الليل" للفنان اللبناني وليد توفيق.

واحتفلت عبد العزيز بعيد ميلادها بحضور عدد من النجوم وصديقاتها، من ابرزهن الفنانة العراقية شذى حسّون والإعلامية السعودية لجين عمران، وطبيب التجميل اللبناني نادر صعب وزوجته الاعلامية انابيلا هلال.

وكانت مهيرة عبدالعزيز شاركت أخيراً في حفل BVLGARI من اجل دعم لبنان جراء الانفجار الذي تعرض لها أخيراً، الى جانب عارضة الأزياء ريم السعيدي وديمة السعدي وميريام عبادي، حيث ارتدين فساتين بألوان العلم اللبناني.

يُذكر ان مهيرة وخالد انجبا ابنتهما الأولى يسمة في عام 2015.