كمالا هاريس لم ترتد هذه البدلة مصادفة... هذا ما تعنيه

تسلط الأضواء على كمالا هاريس منذ إعلانها فوزها بمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية. وفيما تستعد لإلقاء خطابها الأول نُقل عنها قولها: "أنا المرأة الأولى التي تتولى هذا المنصب ولن أكون الأخيرة. فكل فتاة صغيرة تشاهدني هذا المساء تعرف أننا نعيش في بلد الاحتمالات".

أما أكثر ما لفت اهتمام عاشقات الموضة فهي إطلالتها حيث اختارت بدلة موقعة من Carolina Herrera ولهذا نسقت سروالاً باللون الأبيض مع سترة باللون نفسه وقميص باللون السكري مع ربطة أنيقة عند العنق.

To the American people—no matter who you voted for—I will strive to be a Vice President like @JoeBiden was to President @BarackObama: loyal, honest, and prepared, waking up every day thinking of you and your families.

ويبدو أنها لم تقم بهذا مصادفة، فاللون والتصميم يرمزان إلى المدافعات عن حقوق النساء اللواتي طالبن في سياق تاريخ الولايات المتحدة الأميركية بحق المرأة في الانتخاب. وهو أيضاً اللون الخاص بمنظمة النساء الوطنية أو National Organization for Women وترتديه بعض النساء من أجل التعبير عن المطالبة بالحق في المساواة مع الرجال.

يشار إلى أن النساء الاعضاء في الكونغرس ارتدين في شباط الماضي اللباس الأبيض اثناء استماعهن إلى خطاب الاتحاد الذي ألقاه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وقبل هاريس ارتدت هيلاري كيلنتون تايوراً باللون الابيض خلال مؤتمر للحزب الديمقراطي عقد في كاليفورنيا في العام 2016.