من جديد.. إطلالة زوجة أحمد الفيشاوي تعرضها للانتقاد وهكذا ردت (صور)

لا تزال ندى كامل حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مع زوجها الفنان المصري أحمد الفيشاوي في حفل زفاف الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنى الأسبوع الماضي، في أحد الفنادق في مصر.

وظهرت ندى في مجموعة من الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع زوجها وأثارت الجدل بفستانها الأخضر الضيق بالكامل والمكشوف عن الصدر، ولاحظ الجميع زيادة ملحوظة في وزنها خاصة عند منطقة البطن.

اطلالة #احمد_الفيشاوي وزوجته #ندى_كامل في فرح #هنادي_مهنا و #احمد_خالد_صالح 😍❤️ تديهم كام من ١٠ ؟ 🙂 . تابعوا صفحة عالم الفن 😍🔥💥 @alamelfan @alamelfan

وأثارت إطلالتها جدلاً واسعاً بين المتابعين وانتقد البعض اختارها للفستان الضيق الذي لا يلائم شكل جسمها ويظهر التفاصيل السيئة فيه، لافتين الى انها تتعمد اختيار ما يثير الجدل والضجة بين الناس دون التركيز على ما يليق بها.

في المقابل ترك بعض المتابعين تساؤلات عما إذا كانت بطنها المنفوخ سببها الحمل وإنتظار مولودهما الأول، إلّا أن ندى كشفت حقيقة الأمر من خلال الردّ على إحدى التعليقات وقالت لها: "لا ده موديل الفستان".