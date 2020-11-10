المرأة

فيديو لممثل مصري شهير وزوجته.. حب ورقص وعفوية

Lebanon 24
10-11-2020 | 18:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته الفنانة نسرين إمام عبر حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام"، وظهر فيه الفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبو النصر في إحدى الحفلات الخاصة، وقد لفت الأنظار برقصه الرومانسي معها على أنغام أغنية "أماكن السهر" للنجم عمرو دياب، وبديا في غاية الانسجام من خلال حركات الدلع التي قامت بها زوجته قبل ان تُنهي الرقصة وتطبع قبلة على خدّه.
 



وتفاعل الجمهور بحماسة مع المقطع العفوي، وأثنوا على علاقة الزوجين التي يسودها الحب والتفاهم، متمّنين لهما السعادة الدائمة والطمأنينة والفرح.
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