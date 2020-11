نوال الزغبي مثيرة بالأبيض.. هذا سعر الفستان

#new_photoshoot #beirut❤ #nawalelzoghbi @sharbelboumansour @victorkeyrouz @sarah.keyrouz @marcel.zoghbi Dress By @bazzaalzouman Jewelry By @lateliernawbar

A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi) on Nov 6, 2020 at 6:02am PST