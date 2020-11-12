مي العيدان لـ بسمة بوسيل:"والله فلوس تامر حسني غيرت و بدلت (صورة)

سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان من شكل مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني.نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة مركّبة لمصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وعلّقت بالقول: "صورة بسمة بوسيل قبل وبعد . . والله فلوس تامر حسني غيرت و بدلت".وأثار تصرف العيدان هذا حفيظة المتابعين الذي إنتقدوا ما قامت به، وأكدو على جمال بوسيل في الحالتين، وكان من التعليقات: "حلوة بالحالتين لو بس، تعوفين الناس بحالها بابا دعي، الخلق للخالق" و"هي بكلتى الحالتين حلوة وزادت جمالا عكسك انتي لا قبل ولا بعد استغفر الله".