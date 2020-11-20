المرأة

ابنة عمرو دياب تثير الفضول بظهورها مع شاب.. رومنسية وحركة جريئة

Lebanon 24
20-11-2020 | 18:00
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احتفلت كنزي دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، بيوم ميلادها الـ21 بحضور عدد من أصدقائها. ولهذه المناسبة نشرت صوراً جمعتها وهؤلاء. وأكثر ما أثار الاهتمام هما صورتان جمعتاها وأحد الشبان وبدت في إحداهما وهي تقف إلى جانبه بطريقة رومنسية. أما في الثانية فظهرا وهما يقفان في أحد الشوارع فيما يقوم الشاب بإشارة خادشة للحياء.

 

A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab)


 

وأحدث هذا الأمر موجة من التعليقات الأيجابية والسلبية حيث تحدث بعض المتابعين عن عفوية الشابة وجمالها فيما انتقدها آخرون واعتبروا أنها تتخطى الحدود.

 

وتعليقاً على الصور كتبت كنزي: "احتفال" محققة أكثر من 16 ألف إعجاب. ويشار إلى انها وشقيقتها جنى تعرضتا للكثير من الانتقادات في مرة سابقة بسبب صورة نشرتها اختهما غير الشقيقة نور وظهرت فيها بكامل أناقتها.

المصدر: لها
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