19
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
توقع الأطباء وفاتها بعد 3 دقائق... فعاشت 60 عاماً!
Lebanon 24
21-11-2020
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت سيدة بريطانية بعيد ميلادها الستين على الرغم من أن الأطباء توقعوا وفاتها بعد 3 دقائق فقط من ولادتها وفقاً لصحيفة «the mirror» البريطانية. وُلدت تيريزا سميث في 12 أكتوبر «تشرين الأول» 1960 بأذرع قصيرة ومن دون أرجل بسبب إعطاء والدتها عقار ثاليدومايد في أثناء الحمل، وتم بيع العقار الذي صنعته شركة ألمانية في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان مرتبطاً بعيوب خلقية، بما في ذلك قِصر الذراعين والساقين والعمى وفقدان السمع ومشكلات القلب وتلف الدماغ، وتم سحبه في 1961. وُلدت تيريزا بإعاقات شديدة واحتُجزت على كرسي متحرك بسبب الآثار الجانبية للدواء الكارثي الذي كان يُوصف للنساء الحوامل لمكافحة غثيان الصباح.
وُلدت في والتون وكانت الطفلة الثانية لأبيها جوزيف، من كيركديل، وأمها الأيرلندية وتسمى أيضاً تيريزا، ونشأت مع أختها أنيت التي تكبرها بنحو عام ونصف العام. وقالت تيريزا في حديثها لصحيفة ميرور: «كانت والدتي تتطلع إلى إنجاب طفلها الثاني، واختارت أن تكون في المنزل حتى تكون قريبة من أختي التي كانت طفلة صغيرة، ومع ذلك لم يكن الحمل كما خططت له، فقد وُلدت بذراعين قصيرين ودون أرجل».
وأضافت: «في الستينيات لم تكن هناك فحوصات بالأشعة؛ لذا كانت هذه صدمة كبيرة للقابلة والطبيب، وتم استدعاء القابلة روز كلاركين، وعلمت لاحقاً من روز أنها كانت تشتبه في وجود خطأ ما؛ لأنها لم تستطع الشعور بساقي في أثناء الفحص».
أُعطيت تيريزا ثلاث دقائق فقط لتعيش، وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها كانت محظوظة للبقاء على قيد الحياة، حيث يُقدر إجمالي عدد الأشخاص المتأثرين باستخدام الثاليدومايد في أثناء الحمل بنحو 10.000 شخص، منهم نحو 40% ماتوا بعد الولادة مباشرة.
وبسبب سياسة التمييز التي كانت متبعة ضد الأطفال المعوقين، عانت تيريزا كثيراً في المدرسة، لكنها استطاعت أن تتغلب على جميع المصاعب التي واجهتها، وعملت في وقت لاحق سكرتيرة، قبل أن تنتقل للعمل في أحد البنوك، ثم حصلت على وظيفة عاملة اجتماعية في مجلس مدينة ليفربول، وظلت في هذه الوظيفة لمدة 25 عاماً.
واضْطُرَّت لترك وظيفتها بعد أن عانت من وعكة صحية، قالت: «لسوء الحظ مرضت واضْطُرِرْت إلى التقاعد من العمل الاجتماعي. كانت ضربة كبيرة لي لأنني اعتقدت أن حياتي قد انتهت، لكن كما يقولون يُغلق فصل ويُفتح آخر».
لكنها استطاعت لاحقاً أن تطلق مشروعاً ناجحاً للتدريب على العلاج بالتنويم الإيحائي، وتريد الآن الاستفادة من كل خبرتها من خلال إنشاء نصب تذكاري لجميع أطفال الثاليدومايد الذين لم تُكتب لهم النجاة.
وأضافت تيريزا: «كثير من الناس يقولون لي إنني كنت مصدر إلهام لهم. كنت أحب ذلك، وأحياناً كنت أفكر فيه على أنه عون. لقد ألقيت العديد من المحاضرات حول الإعاقة للمجتمع هنا وفي الخارج».
«أشعر بسعادة غامرة؛ لأنني وصلت إلى سن الستين، وحدثت علامة فارقة في حياتي بالنظر إلى أنه لم يكن من المفترض أن أعيش».
«تُوفيت أمي في إبريل الماضي عن عمر يناهز 94 عاماً، وتمكّنت من إخبارها وهي على فراش الموت أننا كنا ناجين، وأن صانعي عقار الثاليدومايد لم يؤذونا».
تابع
الأكثر قراءة
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
23:00 | 2020-11-20
20/11/2020 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الانهيار" الكبير قريب.. أرقام خيالية قد يبلغها سعر الدولار!
Lebanon 24
"الانهيار" الكبير قريب.. أرقام خيالية قد يبلغها سعر الدولار!
07:30 | 2020-11-21
21/11/2020 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 30 ألف؟
Lebanon 24
الدولار إلى 30 ألف؟
07:00 | 2020-11-21
21/11/2020 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرار سجناء من قصر عدل بعبدا... كم بلغ عددهم؟ وماذا عن عدد القتلى بحادث السير؟
Lebanon 24
فرار سجناء من قصر عدل بعبدا... كم بلغ عددهم؟ وماذا عن عدد القتلى بحادث السير؟
09:41 | 2020-11-21
21/11/2020 09:41:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يتراجع مجددا!
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يتراجع مجددا!
10:55 | 2020-11-21
21/11/2020 10:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
18:00 | 2020-11-21
ابن هازال كايا في يوم ميلاده.. هل يشبه والدته أم والده؟ (صور)
15:00 | 2020-11-21
ظهور بسمة بوسيل الأول بعد أزمة انفصالها عن تامر حسني
09:00 | 2020-11-21
زوجة معتصم النهار في طفولتها نسخة عن ابنتها (فيديو)
06:00 | 2020-11-21
النظام الغذائي النباتي أثناء الحمل يهدد طفلك بنقص هذا الفيتامين
22:00 | 2020-11-20
سيرين عبد النور تعايد "أحلى رجلين" في حياتها (صورة)
18:00 | 2020-11-20
ابنة عمرو دياب تثير الفضول بظهورها مع شاب.. رومنسية وحركة جريئة
فيديو
أم تسلّم ابنها الفار من سجن بعبدا إلى القوى الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
أم تسلّم ابنها الفار من سجن بعبدا إلى القوى الأمنية! (فيديو)
12:55 | 2020-11-21
21/11/2020 18:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
Lebanon 24
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
21/11/2020 18:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
21/11/2020 18:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact