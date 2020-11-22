غادة عبد الرازق تلجأ إلى زيادة وزنها.. استعداداً للمنافسة الرمضانية!

تستعدّ الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، للدخول إلى المنافسة الرمضانية لعام 2021، من خلال مسلسل "لحم غزال" وهو الإسم الذي استقرّ عليه فريق عمل المسلسل الجديد بعد تغييره أكثر من مرة حيث كان يحمل اسم "موسم حساب" ثم "دم غزال".

وبحسب ما كشف موقع "نواعم"، فقد لجأت غادة عبد الرازق إلى زيادة وزنها من خلال اكتساب بعض الكيلوغرامات خلال الفترة الماضية من أجل الشخصية التي تجسدها ضمن المسلسل، خاصة أنها كانت قد فقدت الكثير من وزنها أثناء تصوير مسلسلها الدرامي الأخير "سلطانة المعز" الذي شاركت به في موسم رمضان الماضي وشهد زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا.

وقررت غادة أن تعود إلى النموذج الشعبي الذي نجحت من خلاله في أكثر من عمل درامي خلال مسيرتها الفنية، حيث تدور أحداث مسلسلها الدرامي الجديد في إطار شعبي ملحمي.

وستبدأ غادة تصوير المسلسل في لبنان بداية الشهر المقبل، على أن تكون الجهة المنتجة قد أنهت بناء الحارة الشعبية الخاصة بتصوير المسلسل هناك، ومعاينة أماكن التصوير حيث سيُصوَّر العمل كاملاً في بيروت؛ وهو العمل الدرامي الأول لها مع شركة "صادق الصباح"، وسيُعرض عبر شاشة الـ"أم بي سي" في خريطتها الرمضانية الدرامية لعام 2021.



