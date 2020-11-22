المرأة

طريقتان لخسارة الوزن من دون ريجيم.. ما علاقة غسل الفواكه؟

Lebanon 24
22-11-2020 | 22:00
A-
A+
Doc-P-768268-637416273865013563.jpg
Doc-P-768268-637416273865013563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يوجد العديد من الطرق التي تساعد على خسارة الوزن، وأكثرها أهمية هو اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك يمكن الاعتماد على بعض الحيل التي لم نفكر بها يوماً.

 

من هذه الحيل أو الطرق، غسل الفواكه والخضار جيداً. فإذا لم تُغسل جيداً، يمكن أن تحتفظ ببقايا المبيدات الحشرية. وعند تناولها في هذه الحالة، تتباطأ عملية الأيض وقد يكون هذا من العوامل المسبّبة لزيادة الوزن.

 

كذلك يمكن تناول المبيدات مع مرور الوقت أن يؤثر سلباً في عمل الغدة الدرقية وأن يُحدث خللاً في النشاط الهورموني في الجسم، مما يسبب اضطراباً في عمل الخلايا التي تساهم في تحويل الطعام إلى طاقة.

 

ومن الحيل أيضاً، تنشّق رائحة زيت الزيتون حيث أشارت دراسة ألمانية إلى أن إضافة هذا الزيت إلى الطعام تساعد على الشعور بالشبع في وقت قصير. كما يساهم هذا في الحفاظ على مستوى سكر طبيعي في الفم، وهو ما يمنع الإحساس بالجوع.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
18:00 | 2020-11-22
15:00 | 2020-11-22
12:00 | 2020-11-22
09:00 | 2020-11-22
06:00 | 2020-11-22
22:00 | 2020-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website