طريقتان لخسارة الوزن من دون ريجيم.. ما علاقة غسل الفواكه؟

يوجد العديد من الطرق التي تساعد على خسارة الوزن، وأكثرها أهمية هو اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك يمكن الاعتماد على بعض الحيل التي لم نفكر بها يوماً.

من هذه الحيل أو الطرق، غسل الفواكه والخضار جيداً. فإذا لم تُغسل جيداً، يمكن أن تحتفظ ببقايا المبيدات الحشرية. وعند تناولها في هذه الحالة، تتباطأ عملية الأيض وقد يكون هذا من العوامل المسبّبة لزيادة الوزن.

كذلك يمكن تناول المبيدات مع مرور الوقت أن يؤثر سلباً في عمل الغدة الدرقية وأن يُحدث خللاً في النشاط الهورموني في الجسم، مما يسبب اضطراباً في عمل الخلايا التي تساهم في تحويل الطعام إلى طاقة.

ومن الحيل أيضاً، تنشّق رائحة زيت الزيتون حيث أشارت دراسة ألمانية إلى أن إضافة هذا الزيت إلى الطعام تساعد على الشعور بالشبع في وقت قصير. كما يساهم هذا في الحفاظ على مستوى سكر طبيعي في الفم، وهو ما يمنع الإحساس بالجوع.