المرأة

ابنة نوال الزغبي تحتفل بعيدها الـ 22.. أصبحت شابة جميلة تشبه والدتها (صور)

Lebanon 24
22-11-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-768278-637416301749273569.PNG
Doc-P-768278-637416301749273569.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

احتفلت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ 22 . ونشرت للمناسبة صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها وهي ترتدي الأسود وأمامها قالب الحلوى.

A post shared by Tia (@tiaadib)


 

تيا تتخصص بمجال تصميم الأزياء وهي ورثت عن والدتها حب الموضة وأصبحت شابة جميلة.

 

 
 
 
 
 

وكانت نوال عايدت ابنتها ونشرت صورة عبر حسابها على انستغرام لتيا وعلقت عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد يا كنزي."

 

 

المصدر: رصد لبنان 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:00 | 2020-11-22
22:00 | 2020-11-21
18:00 | 2020-11-21
15:00 | 2020-11-21
12:00 | 2020-11-21
09:00 | 2020-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website