ابنة نوال الزغبي تحتفل بعيدها الـ 22.. أصبحت شابة جميلة تشبه والدتها (صور)

احتفلت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ 22 . ونشرت للمناسبة صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها وهي ترتدي الأسود وأمامها قالب الحلوى.

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تيا تتخصص بمجال تصميم الأزياء وهي ورثت عن والدتها حب الموضة وأصبحت شابة جميلة.

وكانت نوال عايدت ابنتها ونشرت صورة عبر حسابها على انستغرام لتيا وعلقت عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد يا كنزي."