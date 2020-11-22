ابنة نوال الزغبي تحتفل بعيدها الـ 22.. أصبحت شابة جميلة تشبه والدتها (صور)

احتفلت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ 22 . ونشرت للمناسبة صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها وهي ترتدي الأسود وأمامها قالب الحلوى.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
A post shared by Tia (@tiaadib)
تيا تتخصص بمجال تصميم الأزياء وهي ورثت عن والدتها حب الموضة وأصبحت شابة جميلة.
View this post on Instagram
A post shared by Tia (@tiaadib)
وكانت نوال عايدت ابنتها ونشرت صورة عبر حسابها على انستغرام لتيا وعلقت عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد يا كنزي."
View this post on Instagram
A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)