المرأة

فيديو لنوال الزغبي يعود لـ 22 عاماً.. شاهدوا كيف كانت

Lebanon 24
30-11-2020 | 15:00
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تداول بعض معجبي الفنانة نوال الزغبي فيديو قديماً لها أثار اهتمام الكثير من المتابعين. وتبين أنه يعود إلى العام 1998 عندما أطلقت الفنانة فيديو كليب أغنية "ماندم عليك".

 

 

واثار الفيديو موجة من التعليقات حيث ركزت على شكل الفنانة وعلى درجة التغيير التي طرأت عليه منذ 22 عاماً وحتى الآن. ورأى بعض الناشطين أن ملامحها تبدلت مع مرور السنوات فيما اشار آخرون إلى انها أصبحت أكثر جمالاً.

 

ومن المعروف أن الاغنية حققت نجاحاً كبيراً في حينها واحتلت مراتب مهمة على قائمة المنافسة بين الاغنيات التي صدرت في تلك المرحلة.

 

ويذكر أن الفنانة تعرضت في وقت سابق لموقف وصف بالمحرج بعدما نشرت صورة لها على حسابها الخاص على "إنستغرام". وبدا أنها التقطت على هامش إحدى حفلاتها حيث تميزت بإطلالة لافتة على مستوى المكياج والتصميم الذي اختارته.

 

وإثر هذا سارع بعض الناشطين على المواقع إلى نشر الصورة نفسها لكن من دون تعديل. واشاروا إلى أنها تعود إلى حفل أقامته النجمة ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن.

 

 

المصدر: لها
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