نوال الزغبي تستعرض لياقتها البدنية.. شاهدوا الفيديو

إستعرضت الفنانة نوال الزغبي لياقتها ورشاقتها البدنيّة في مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الخاص على " تويتر ".

وظهرت نوال في الفيديو تمارس التمارين الرياضية من داخل منزلها بلياقة عالية حيث أرفقت الفيديو بتعليق : " كن أفضل نسخة من نفسك ".

وأشاد المتابعون بمواظبة نوال على ممارسة التمارين الرياضة والمحافظة على رشاقتها ولياقتها بإستمرار .