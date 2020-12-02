نوال الزغبي تستعرض لياقتها البدنية.. شاهدوا الفيديو

إستعرضت الفنانة نوال الزغبي لياقتها ورشاقتها البدنيّة في مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الخاص على " تويتر ".
وظهرت نوال في الفيديو تمارس التمارين الرياضية من داخل منزلها بلياقة عالية حيث أرفقت الفيديو بتعليق : " كن أفضل نسخة من نفسك ".
Be the best version of yourself 🤸♂️🤸#nawalelzoghbi #workingout #motivation pic.twitter.com/on0Q2Zhsev
— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) December 1, 2020
Be the best version of yourself 🤸♂️🤸#nawalelzoghbi #workingout #motivation pic.twitter.com/on0Q2Zhsev
وأشاد المتابعون بمواظبة نوال على ممارسة التمارين الرياضة والمحافظة على رشاقتها ولياقتها بإستمرار .