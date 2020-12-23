واحدة من أكثر النساء نفوذا.. من هي رانيا نشار؟

وقع الاختيار على الخبيرة المصرفية السعودية، رانيا نشار، لشغل منصب مستشار محافظ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، بفضل خبرتها الواسعة في القطاع المالي والاقتصادي.





يعد صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد السعودي، وعمل مؤخرا على تعزيز فريق الإدارة التنفيذي لديه بعدد من التعيينات الجديدة من الكفاءات التي تخدم مسيرته التوسعية وأهدافه المستقبلية.



وحصلت رانيا على شهادة في الحوكمة وإدارة المخاطر، والالتزام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجورج واشنطن، وشهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال من جمعية اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين من الولايات المتحدة.



شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "سامبا" المالية منذ 19 شباط عام 2017، لتكون أول سعودية ترأس قطاعا بنكيا في السعودية، كما تشغل عضوية مجالس الإدارة في كل من شركة "سامبا كابيتال" وبنك "سامبا" المحدود في باكستان، وشركة "سامبا" للأسواق العالمية المحدودة.



في آذار عام 2019، عينت عضوة في اللجنة الاستشارية لمجلس إدارة هيئة السوق المالية، ثم عضوة في مجلس إدارة معهد التمويل الدولي بعد شهر، ثم عضوة في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، إلى جانب عضوية إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة. حصلت رانيا نشار على بكالوريوس في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود عام 1997، وتحمل شهادة من برنامج تطوير القيادات من كلية داردن لإدارة الأعمال في جامعة فرجينيا الأمريكية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.يعد صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد السعودي، وعمل مؤخرا على تعزيز فريق الإدارة التنفيذي لديه بعدد من التعيينات الجديدة من الكفاءات التي تخدم مسيرته التوسعية وأهدافه المستقبلية.وحصلت رانيا على شهادة في الحوكمة وإدارة المخاطر، والالتزام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجورج واشنطن، وشهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال من جمعية اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين من الولايات المتحدة.شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "سامبا" المالية منذ 19 شباط عام 2017، لتكون أول سعودية ترأس قطاعا بنكيا في السعودية، كما تشغل عضوية مجالس الإدارة في كل من شركة "سامبا كابيتال" وبنك "سامبا" المحدود في باكستان، وشركة "سامبا" للأسواق العالمية المحدودة.في آذار عام 2019، عينت عضوة في اللجنة الاستشارية لمجلس إدارة هيئة السوق المالية، ثم عضوة في مجلس إدارة معهد التمويل الدولي بعد شهر، ثم عضوة في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، إلى جانب عضوية إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

صنفت ضمن قائمة "فوربس" لأكثر النساء تأثيرا في العالم، وحصدت المركز الرابع ضمن النساء العشر الأكثر نفوذا وتأثيرا في الشرق الأوسط لعام 2018.