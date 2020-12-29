فيديو لنجمة "ذا فويس" اللبنانية تعنّف كلبتها بالشارع ينتشر.. هكذا بررت فعلتها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان تسجيل فيديو لشابة تضرب كلبتها وتعنّفها في الشارع.

وصلني هالفيديو عن هالبلا ضمير والبلا رحمة..والفيديو لوحده بيحكي!

ندائي لأي شخص بيتعرف عليها، يخبّرنا، حتى بكل احترام ناخد منها الكلب لأنها لا تصلح لتربّي حيوان عندها بالبيت، ويمكن انسان كمان!

ما بدنا منها شي، بدنا بس ناخد الكلب منها..والباقي على الله.

المكان: الساتيليتي فيطرون pic.twitter.com/JKuETZqwBo — GhinنَA 🌺🐶🦋 (@GhinaNahfawi) December 26, 2020

وفي التفاصيل أنّه تبيّن أنّ الشابة هي أنغريد بواب التي شاركت في برنامج "ذا فويس"، وكانت ضمن فريق كاظم الساهر.



وفي ردّها على الفيديو، قالت بواب إنّها ضربت كلبتها لأنّها هربت وكادت أن تدهسها سيارة، وعندما أمسكت بها، ضربتها من خوفها عليها، مثل أم تخاف على ابنها، وأنها كانت كالمجنونة من شدّة خوفها عليها.

tell me why ingrid bawab is on insta playing the victim for beating her dog 🥴🥴 pic.twitter.com/x9F9vBJjkt — elias :p (@eliasjescart) December 27, 2020

وأضافت أنّها ليست كما صوّرها رواد موقع التواصل الاجتماعي "معنفة الحيوانات"، واعترفت بخطأها، وقالت أنّها لا تستحق أن تتم محاسبتها بهذه الطريقة.