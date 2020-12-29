المرأة

فيديو لنجمة "ذا فويس" اللبنانية تعنّف كلبتها بالشارع ينتشر.. هكذا بررت فعلتها

Lebanon 24
29-12-2020 | 12:00
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان تسجيل فيديو لشابة تضرب كلبتها وتعنّفها في الشارع. 
 
 
وفي التفاصيل أنّه تبيّن أنّ الشابة هي أنغريد بواب التي شاركت في برنامج "ذا فويس"، وكانت ضمن فريق كاظم الساهر. 

وفي ردّها على الفيديو، قالت بواب إنّها ضربت كلبتها لأنّها هربت وكادت أن تدهسها سيارة، وعندما أمسكت بها، ضربتها من خوفها عليها، مثل أم تخاف على ابنها، وأنها كانت كالمجنونة من شدّة خوفها عليها.
 
 
 
وأضافت أنّها ليست كما صوّرها رواد موقع التواصل الاجتماعي "معنفة الحيوانات"، واعترفت بخطأها، وقالت أنّها لا تستحق أن تتم محاسبتها بهذه الطريقة.
 
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