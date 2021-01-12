ماريتا الحلاني تثير ضجة.. شاهدوا كيف قلدت نجوى كرم باحتراف (فيديو)

أثارت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، ضجة على المواقع بسبب تقليدها مواطنتها الفنانة نجوى كرم. وجاء هذا من خلال مقطع قامت بتسجيله مع شقيقتها دانة على تطبيق "تيك توك".

وفيه رافقت صوت "شمس الأغنية اللبنانية" وهي تتحدث عن الإيقاعات في أحد البرامج. وبدا انها تحسن تقليدها. وهو ما أشارت إليه الكثير من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" حيث حقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية منذ الساعة الأولى بعد النشر.