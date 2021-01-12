المرأة

القطيعة بين هيفا وهبي وابنتها زينب فياض "مجرد تسويق".. هذا ما كشفته ناقدة كويتية (فيديو)

Lebanon 24
12-01-2021 | 10:30
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تحدثت الناقدة الكويتية ليلى أحمد عن العلاقة بين الفنانة هيفا وهبي وابنتها زينب فياض. واشارت إلى أن الإبنة انتزعت من الأم في طفولتها وأن التواصل انقطع بينهما بعد ذلك.

 

وجاء هذا خلال الفقرة المخصصة لها ضمن حلقة من برنامج "عا السيف" الذي يعرض على شاشة Atv الكويتية. وذكرت أن زينب تعمل حالياً في مجال الإعلانات وأنها تجيد عملها، لافتة إلى أنها تمكنت من تحقيق الشهرة لأنها ابنة هيفا.

 

ورأت أن الفنانة اللبنانية طيبة جداً ودمها خفيف وعن العلاقة مع ابنتها قالت: "لحد الآن ما في شيء يبين وجود علاقة مستمرة كما يصدرون" واعتبرت أن وصول عدد متابعي زينب إلى 833 ألفاً لم يتم إلا لأنها ابنة هيفا وهبي ولأنها تشبهها وتتمتع بجمالها وخفة دمها.

 

وأضافت أن لا قطيعة بينهما وأن ما يشاع جزء من عملية التسويق. وأردفت أن "البنت حرة وكبيرة وهيفا مستقلة وقادرة على أن تتواصل مع ابنتها".

 

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واعتبرت أن الفنانة والإبنة تتواصلان في الحقيقة لأنه لا مبرر للقطيعة معتبرة أن هيفا تدعم ابنتها.

 

وأحدث هذا التصريح ضجة كبيرة على المواقع حيث رأى بعض المتابعين أنه غير منطقي وأن هيفا وزينب لا تتواصلان فعلاً. وفي المقابل أشار آخرون إلى أن كلام الناقدة قد ينطوي على شيء من الصحة ويدعو إلى إعادة التفكير.

المصدر: لها
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