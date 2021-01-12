دينا الشربيني تتجاهل أزمة انفصالها عن عمرو دياب.. ماذا تفعل في بيروت؟

تواصل النجمة دينا الشربيني تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم "قصر النيل"، على الرغم من الضجة الحاصلة بسبب الخلاف الحاصل بينها وبين النجم عمرودياب.

وحرصت النجمة المصرية على تجاهل كل الضجة الحاصلة وتوجهت الى لبنان لاستكمال التصوير، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية الستوريز بصورة من شرفة الفندق الذي تقيم فيه ببيروت وعبرت عن سعادتها بتواجدها هناك.

كما نشرت صورة تجمعها بالنجم المصري عمرو يوسف، وعبرت عن سعادتها والامتنان من العمل معه وكتب على الصورة: "دائماً يكون العمل ممتع مع صديقي عمرو يوسف".

وتجسد النجمة المصرية دور فتاة أرستقراطية خلال فترة الستينيات، وقد استقر المخرج خالد مرعي على فريق العمل، ويشارك الشربيني البطولة مجموعة من النجوم من بينهم ريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله، وصبري فواز، ومحمود البزاوي، أحمد خالد صالح، وآخرين.