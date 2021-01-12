المرأة

دينا الشربيني تتجاهل أزمة انفصالها عن عمرو دياب.. ماذا تفعل في بيروت؟

Lebanon 24
12-01-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-783562-637460495192517695.jpg
Doc-P-783562-637460495192517695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تواصل النجمة دينا الشربيني تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم "قصر النيل"، على الرغم من الضجة الحاصلة بسبب الخلاف الحاصل بينها وبين النجم عمرودياب.

 

وحرصت النجمة المصرية على تجاهل كل الضجة الحاصلة وتوجهت الى لبنان لاستكمال التصوير، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية الستوريز بصورة من شرفة الفندق الذي تقيم فيه ببيروت وعبرت عن سعادتها بتواجدها هناك.

 

 

كما نشرت صورة تجمعها بالنجم المصري عمرو يوسف، وعبرت عن سعادتها والامتنان من العمل معه وكتب على الصورة: "دائماً يكون العمل ممتع مع صديقي عمرو يوسف".

 

وتجسد النجمة المصرية دور فتاة أرستقراطية خلال فترة الستينيات، وقد استقر المخرج خالد مرعي على فريق العمل، ويشارك الشربيني البطولة مجموعة من النجوم من بينهم ريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله، وصبري فواز، ومحمود البزاوي، أحمد خالد صالح، وآخرين.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
21:00 | 2021-01-12
15:00 | 2021-01-12
12:00 | 2021-01-12
10:30 | 2021-01-12
09:00 | 2021-01-12
06:00 | 2021-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website