20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
بخار الماء يساعد طفلك على التعافي من الزكام
Lebanon 24
12-01-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نحن الآن في ذروة موسم البرد والأنفلونزا، والأطفال يتعرضون للإصابة بالزكام أكثر من أي وقت في السنة، لذا عليكِ أن تكوني مستعدة دائماً لمواجهة الزكام مع طفلك.
الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أصدرت تقريراً طبياً يساعد الأمهات على مواجهة إصابة أطفالهن بالزكام، حيث ينصح التقرير باستخدام جلسات استنشاق البخار، لعلاج الأطفال من الزكام.
وذكر التقرير أن البخار الدافئ يعمل على ترطيب الأغشية المخاطية في الأنف، ومن ثم إذابة المخاط، وبالتالي يتمكن الأنف من طرد المخاط بسهولة، ما يسهّل عملية التعافي.
أما عن كيفية استخدام جلسات استنشاق البخار، فأوضح التقرير أنه يكون عبر خطوتين، الأولى عبارة عن ملء إناء بماء دافئ تتراوح درجة حرارته بين 42 و45 مئوية، والخطوة الثانية تغطية رأس الطفل بمنشفة ليتمكن من استنشاق البخار، على أن يكون هذا لمدة لا تزيد عن 3 إلى 5 دقائق.
والميزة في هذه الطريقة هي أن الطفل يشعر بتحسن فور إنهاء عملية استنشاق البخار.
ونصح التقرير بعدم إضافة أي زيوت عطرية إلى الماء الدافئ، لتجنب تهيج الجهاز التنفسي للطفل، وتجنب إصابته بضيق التنفس.
المصدر: نواعم
الأكثر قراءة
فنان لبناني ساءت حالته بسبب مضاعفات كورونا.. وضع على جهاز تنفس بعد عدم تمكن إيجاد سرير له
Lebanon 24
فنان لبناني ساءت حالته بسبب مضاعفات كورونا.. وضع على جهاز تنفس بعد عدم تمكن إيجاد سرير له
09:00 | 2021-01-12
12/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة من الدرجة الثانية ستضرب لبنان.. برَد عشوائي وثلوج ورياح وفيضانات!
Lebanon 24
عاصفة من الدرجة الثانية ستضرب لبنان.. برَد عشوائي وثلوج ورياح وفيضانات!
09:43 | 2021-01-12
12/01/2021 09:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وقعت "غلطة الفيديو المسّرب"من بعبدا
Lebanon 24
هكذا وقعت "غلطة الفيديو المسّرب"من بعبدا
09:54 | 2021-01-12
12/01/2021 09:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار على عتبة الـ 9000 ليرة.. هكذا افتتح في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار على عتبة الـ 9000 ليرة.. هكذا افتتح في السوق الموازية
09:14 | 2021-01-12
12/01/2021 09:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
08:00 | 2021-01-12
12/01/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
21:00 | 2021-01-12
5 طرق للتواصل مع زوجك بعد يوم عمل طويل
18:00 | 2021-01-12
دينا الشربيني تتجاهل أزمة انفصالها عن عمرو دياب.. ماذا تفعل في بيروت؟
15:00 | 2021-01-12
ماريتا الحلاني تثير ضجة.. شاهدوا كيف قلدت نجوى كرم باحتراف (فيديو)
12:00 | 2021-01-12
بعد 74 عامًا.. حقائق مفاجئة عن زفاف الملكة إليزابيث الثانية
10:30 | 2021-01-12
القطيعة بين هيفا وهبي وابنتها زينب فياض "مجرد تسويق".. هذا ما كشفته ناقدة كويتية (فيديو)
09:00 | 2021-01-12
فيديو مؤثر: بعد فراق لأكثر من 5 سنوات ممثلة سورية تلتقي أولادها.. ما علاقة ترامب؟
فيديو
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
Lebanon 24
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
21:00 | 2021-01-12
13/01/2021 03:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!
18:00 | 2021-01-12
13/01/2021 03:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
08:00 | 2021-01-12
13/01/2021 03:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact