المرأة

بخار الماء يساعد طفلك على التعافي من الزكام

Lebanon 24
12-01-2021 | 23:00
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نحن الآن في ذروة موسم البرد والأنفلونزا، والأطفال يتعرضون للإصابة بالزكام أكثر من أي وقت في السنة، لذا عليكِ أن تكوني مستعدة دائماً لمواجهة الزكام مع طفلك.

الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أصدرت تقريراً طبياً يساعد الأمهات على مواجهة إصابة أطفالهن بالزكام، حيث ينصح التقرير باستخدام جلسات استنشاق البخار، لعلاج الأطفال من الزكام.

وذكر التقرير أن البخار الدافئ يعمل على ترطيب الأغشية المخاطية في الأنف، ومن ثم إذابة المخاط، وبالتالي يتمكن الأنف من طرد المخاط بسهولة، ما يسهّل عملية التعافي.

أما عن كيفية استخدام جلسات استنشاق البخار، فأوضح التقرير أنه يكون عبر خطوتين، الأولى عبارة عن ملء إناء بماء دافئ تتراوح درجة حرارته بين 42 و45 مئوية، والخطوة الثانية تغطية رأس الطفل بمنشفة ليتمكن من استنشاق البخار، على أن يكون هذا لمدة لا تزيد عن 3 إلى 5 دقائق.

والميزة في هذه الطريقة هي أن الطفل يشعر بتحسن فور إنهاء عملية استنشاق البخار.

ونصح التقرير بعدم إضافة أي زيوت عطرية إلى الماء الدافئ، لتجنب تهيج الجهاز التنفسي للطفل، وتجنب إصابته بضيق التنفس.
المصدر: نواعم
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