عملت كمذيعة ربط فقرات ووالدتها إيطالية.. وفاة إعلامية شهيرة (صورة)

توفيت الثلاثاء 12 من كانون الثاني الإعلامية ماجدة أبوهيف، الرئيسة السابقة للقناة الفضائية المصرية ومذيعة التليفزيون المصري.

وقد نعى الراحلة عادل العبساوي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز بقطاع القنوات المتخصصة فى التليفزيون المصري.

وكتب العبساوي: "أنعي بمزيد من الحزن والأسي واحدة من أروع المذيعات في العصر الذهبي لماسبيرو.. وكان لي الشرف بزمالتها في الكثير من الأعمال التي كانت تقدمها".

وتابع:"على مدار سنوات كثيرة المرحومة بإذن الله الإعلامية الكبيرة ماجدة أبو هيف.. كانت في منتهى الرقي والإنسانية".



والإعلامية الراحلة كانت واحدة من إعلاميات التليفزيون المصري ، عملت كمذيعة ربط في فترتي السبعينيات والثمانينات.

واشتهرت ماجدة أبوهيف بلقب "الخواجاية"، وقالت في تصريحات سابقة أن البعض لقبها بـ"الخواجاية" نظرا لأن والدتها إيطالية الجنسية.

واتجهت أبو هيف لتقديم العديد من البرامج، منها "العقل يكسب"، لقبتها الإعلامية سامية الأتربي بـ"أوبرا عايدة".