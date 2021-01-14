تعرفوا إلى شبيهة هيفا وهبي السورية... نسخة طبق الأصل عنها! (صور)

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعية صوراً للإعلامية السورية رولا منصور لفتت انتباه الكثير من المتابعين.

ورأى عدد كبير من هؤلاء أنها تتشارك الكثير من الملاح مع الفنانة هيفا وهبي وأنها تكاد تكون نسخة طبق الأصل عنها.

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A post shared by ROULA MANSOUR رولا منصور (@roula_mansourr)





في المقابل اعتبر آخرون أنها أجرت التعديلات على شكلها لكي تصبح شبيهة للفنانة. وبدت رولا في الصور معتمدة الشعر الأحمر تماماً كما فعلت هيفا في أحد أعمالها.

ومن خلال حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" يبدو أنها تتلقى الكثير من التعليقات التي تشير إلى الشبه بينها وبين النجمة اللبنانية.

ويشار إلى أن رولا تعرضت في وقت سابق للانتقادات بسبب شكلها حيث اتهمها الكثيرون بإجراء عمليات تجميل لكي تصبح نسخة عن الأخيرة. وهو ما نفته مراراً مشيرة إلى أن شكلها طبيعي.