نجمة تقرر مناقشة أزمة طلاقها على طريقة تلفزيون الواقع.. وزوجها مرعوب!

قررت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، مناقشة نهاية زواجها من مغني الراب كانيي ويست في سلسلة برنامجها الواقعي " Keeping Up With The Kardashians".من ناحية أخرى، يرفض مغني الراب كانيي ويست مناقشة نهاية زواجه وطلاقه الوشيك من كيم كاردشيان على شاشة التلفزيون أمام مئات الملايين من المشاهدين، بل مرعوباً جداً من ذلك، وفقاً لموقع "ويكلي" الأميركي وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.لن تستطيع كيم كاردشيان مناقشة نهاية زواجها تلفزيونياً إلا في وقت لاحق وربما بعيد من عام 2021، وذلك لأنّ جميع الأطراف متفقين على عدم إفشاء بنود "اتفاقية تسوية الطلاق" وتقاسم الأملاك والأموال المشتركة.وكشف مصدر مطلع أنّ ويست البالغ من العمر"43 عاماً" غير سعيد بإقامته وحيداً في مزرعته في "وايومنغ" بينما كيم كاردشيان وأطفالهم الأربعة في قصر "هيدن هيلز" في كاليفورنيا، كما أنّها ستواصل حتى بعد طلاقها التركيز على إمبراطوريتها التجارية المكونة من خطوط مستحضرات تجميل وملابس داخلية وتسويق علامات تجارية ،وكانت ناجحة سابقاً بمجال الإستشارات الفردية ،وهي في راحة وسلام مع الحياة التي اختارتها لنفسها.وبعد استمرار كاني ويست وزوجته كيم كاردشيان في الإنتظام على المشاركة في جلسات استشارات زوجية لمدة 19 شهراً معاً في محاولة صادقة منهما للإستمرار في زواجهما والتغلب على عقباته، لكن للأسف لم تنجح هذه الجلسات الزوجية في إنقاذ زواجهما من الوصول إلى قرار الطلاق المشترك.وكشف موقع "بيج سيكس"، عن تداعيات الطلاق وأثره على كاردشيان، إذ لفت مصدر آخر إلى أنّ كيم كاردشيان لا تبدو منزعجة من أمر الطلاق حيث شوهدت وهي تعمل مع شقيقتها كلوي في الساعة السادسة صباح أول الخميس.جدير بالذكر أنّه في إطار إتمام الطلاق بينهما، أشارت صحيفة people "بيبول" إلى أن الزوجين يجريان حاليا مباحثات حول كيفية تقسيم ثرواتهما، وهي الفترة التي يتأكد كلاهما من اتخاذ خطوة الانفصال رسميا، وذلك عقب أن عاشا بصورة منفصلة معظم فترات العام الماضي. لكن كيم توّد التأكد من أنها فعلت كل ما عليها قبل اتخاذ القرار الأخير من أجل مصلحة أولادها.وذكر أحد المصادر أن كيم عيّنت المحامية لورا وايسر(المختصة بطلاق النجوم) لتمثلها في المحكمة، وأن كيم تقول بأنها ستستمر في الاعتناء بزوجها بعد انفصالهما من أجل الأولاد، لكنها لا تريد الاستمرار معه رسمياً، ومن المتوقع أن الخلاف في طلاق الزوجين، سيتركز حول منزلهما في كالاباساس، حيث أنفقا عليه حوالي 60 مليون دولار بشكل إجمالي. وتريد كارداشيان أن يبقى المنزل لها ولأطفالها.