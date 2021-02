لعلاج الهالات السوداء.. إليكِ هذا الخبر

تتشكل الهالات السوداء تحت العينين لأسباب عديدة مثل الوراثة، والعمر، والإجهاد العقلي أو البدني، والتغيرات الهرمونية، ونقص الغذاء. وبحسب الخبراء فإن فيتامين C هو أحد أفضل المكملات الغذائية التي تساعد على التخلص من الهالات السوداء.

وقال أخصائي الأمراض الجلدية، الدكتور بانكاج شاتورفيدي، إن التعرض المفرط للشمس هو سبب إضافي لنشوء الهالات السوداء تحت العينين، مما يجعل الجسم ينتج المزيد من الميلانين، وهي مادة صبغية تعطي الجلد لونه.

وأضاف: "مع تقدمنا في العمر، تصبح الأوعية الدموية ذات اللون الأزرق المحمر تحت العينين أكثر وضوحاً من خلال ترقق الجلد وفقدان الدهون والكولاجين، لذا فإن الحلول الوقائية تعمل بشكل أفضل من العلاجات. بمجرد أن يبدأ المرء في ملاحظة العلامات الأولى للشيخوخة مثل الجفاف، يجب أن يبدأ في العناية ببشرته بدلاً من الانتظار لمرحلة لاحقة".

ما هي أنواع الهالات السوداء؟



وذكر الدكتور شاتورفيدي أن هناك أربعة أنواع من الهالات السوداء تحت العين، وهي:

الهالات الزرقاء الداكنة، وتظهر نتيجة ظهور الأوعية الدموية السطحية من خلال الجلد الرقيق للجفون. هذه هي دوائر الأوعية الدموية تحت العين.

الهالات البنية الداكنة هي نتيجة الصبغة الموجودة في الجلد والتي يمكن أن تكون وراثية. ليس هذا فقط، ولكن قد يكون هذا أيضًا بسبب المنطقة الهيكلية المرتبطة بالأخاديد الناتجة عن فقدان الدهون في الوجه، مما يجعل شق أسفل العين يبدو أغمق قليلاً بسبب بنية الوجه العظمية.

إضافة إلى الهالات المظلمة والهالات السوداء التي تسببها الحساسية الناجمة عن التهاب الجلد أو فرك العينين بشكل مفرط.

لماذا يعمل فيتامين C بشكل أفضل



وينتج فيتامين C الكولاجين الذي يجعل البشرة أكثر مرونة، وتساعد الأطعمة الغنية بفيتامين C الذي يتمتع بنسبة عالية من مضادات الأكسدة، في تقليل الضرر الناتج عن التعرض للجذور الحرة، من خلال تعزيز الدورة الدموية. وهذا يساعد على استعادة تيبس البشرة وإشراقها.

ويمكن تطبيق فيتامين C موضعياً، وينصح بتطبيقه على البشرة بتركيز 10٪، مع إقرانه إما بمركب ثلاثي الببتيد أو حمض الهيالورونيك.